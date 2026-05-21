Qué pasó con Fito Páez en su último show

Una jornada que prometía ser una celebración musical derivó en un clima de tensión para Fito Páez durante su reciente concierto, el cual formó parte de la cuarta fecha del tour Sale el Sol. El artista, que había comunicado previamente en sus redes sociales que dedicaría la primera parte del recital a interpretar su último álbum, Novela, se encontró con una reacción adversa de un sector de la audiencia que esperaba un repertorio centrado en sus grandes éxitos desde el inicio. Esta decisión artística generó un profundo malestar que se tradujo en silbidos y abucheos en diversos momentos de la noche.

La controversia escaló rápidamente en el lugar. Testimonios recogidos por LA NACION reflejan un escenario donde la paciencia de varios seguidores llegó a su límite. María, una de las presentes, explicó a este medio: “Fito arrancó el recital avisando que iba a cantar su disco entero, porque es como una historia en orden cronológico. Después tocó todos los hits, uno atrás de otro, pero se lo notaba muy enojado y hablando con un tono irónico constantemente”. La naturaleza de Novela, concebido como una ópera rock con un relato secuencial, parece haber chocado con las expectativas de quienes aguardaban un formato más tradicional de grandes éxitos.

El público, distraído, durante el comienzo del show

El descontento también se trasladó a las plataformas digitales, donde los usuarios manifestaron su frustración. La usuaria @andydicarlo expresó en redes sociales: “¡Un papelón! Nos encajó todo su nuevo disco. Hace una hora escuchando temas que no conozco y no tengo ganas de escuchar. ¡No saqué para ver esto!”.

A esta queja se sumó el malestar por un retraso de media hora en el inicio del show. “Nunca vi tanta gente irse en medio de un show”, señaló por su parte @juacostahaab, subrayando el impacto negativo en familias que habían viajado desde el interior para presenciar la actuación. La falta de visibilidad del artista para quienes estaban lejos, debido al uso de visuales abstractas en las pantallas, profundizó la desconexión entre el público y el escenario.

El anuncio de Páez sobre cantar "Novela"

Lejos de mantenerse indiferente, el músico respondió al malestar durante el concierto con un tono desafiante: “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, lanzó desde el escenario tras comenzar con sus hits. Posteriormente, el artista respaldó su postura al repostear un mensaje de un fan que calificaba la reacción del público como un signo de “estupidez descontrolada” y falta de capacidad para apreciar una obra integral.

Mientras tanto, la banda, compuesta por músicos de renombre como Diego Olivero, Gastón Baremberg y Mariela “Emme” Vitale, continuó con la propuesta estética diseñada por Sergio Lacroix. Este episodio marca un punto de inflexión en la gira mientras el músico se prepara para el estreno de Shine, su próximo álbum programado para el 21 de mayo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA