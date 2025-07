¿Qué pasó entre la China Suárez y Ángel de Brito?

El enfrentamiento entre la China Suárez y Ángel de Brito, que comenzó por un posteo del periodista sobre la relación de la actriz con Benjamín Vicuña y sus hijos, escaló rápidamente a un cruce de acusaciones y desmentidas a través de las redes sociales.

La China Suárez le respondió a Ángel de Brito con un audio de Benjamín Vicuña

¿Qué desató la pelea entre la China Suárez y Ángel de Brito?

El conflicto se originó cuando Ángel de Brito afirmó que la China Suárez le impidió a Benjamín Vicuña ver a sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Según el periodista, Vicuña se encontraba “destrozado” tras los posteos de Suárez y no pudo ver a sus hijos durante tres días.

Los posteos de Ángel De Brito en su cuenta oficial de Instagram que dieron inicio al fuerte cruce con la China Suárez Instagram @angeldebritooki

“Se pudrió todo. Benjamín Vicuña está destrozado, después de los posteos de La China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos. Hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su exsuegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado ni respuesta”.

Según de Brito, Suárez y Vicuña solo se comunican a través de sus abogados Instagram @angeldebritooki

“A la tarde, la China desde Turquía posteó una foto de su familia reunida en el campo de polo. Además del palazo a Vicuña es un canje que tiene. ¿Por qué necesita postear desde otro continente?“, mencionó el periodista y agregó: ”Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos“.

De acuerdo con la información brindada por Ángel de Brito, la China Suárez y Benjamín Vicuña no se hablan y solo se comunican a través de sus abogados. El periodista también señaló que Vicuña mantiene una buena relación con Pampita, la madre de sus hijos mayores.

El miércoles la China Suárez publicó una foto donde Magnolia y Amancio, sus hijos con Benjamín Vicuña, están en un almuerzo con sus familiares maternos. “La mejor familia que podría haberme tocado”, escribió en el posteo.

La foto que publicó la China Suárez en su cuenta de Instagram desde Estambul Instagram @sangrejaponesa

La respuesta de la China Suárez desde Turquía

Desde Estambul, donde se encuentra de viaje con Mauro Icardi, la China Suárez no tardó en responder a las acusaciones de De Brito. A través de sus redes sociales, la actriz calificó al periodista de “mentiroso y mala leche” y adjuntó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp con su niñera para demostrarle al periodista que sus hijos se encontraban en la casa de su padre.

“Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”, arremetió la actriz.

En respuesta a Ángel De Brito, la China Suárez le respondió en sus historias de Instagram tiempo mas tarde Instagram @sangrejaponesa

Ángel de Brito acusó a la China Suárez de “mentirosa serial”

Ángel de Brito no se quedó callado y respondió a la China Suárez con una serie de acusaciones aún más fuertes. El periodista la tildó de “mentirosa serial” y le recordó viejos escándalos mediáticos. “1) Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita, Wanda, entre otras; 2) El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña; 3) ¿Qué prueba es un chat con Lulú?; 4) Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu ex" disparó De Brito, quien además cuestionó la veracidad de la prueba presentada por la actriz.

Ángel de Brito le respondió fuertemente a la China Instagram @angeldebritooki

Ángel de Brito también puso en duda la honestidad de la actriz. “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”, arremetió. Además, el periodista adjuntó pruebas que mostraban que Suárez le respondió desde Estambul a las 4:30 de la mañana. Paralelamente, el abogado de la actriz se comunicó con la producción de LAM para informar que los niños estaban con su padre.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la denuncia de Benjamín Vicuña?

De Brito detalló los movimientos de Vicuña, y sostuvo que los niños estuvieron con él el martes y que por la noche los llevó a la casa de Suárez para que durmieran con la niñera. Según lo acordado, Vicuña debía reunirse con los niños el miércoles a las nueve de la mañana, pero, según el periodista, recién pudo verlos alrededor de las seis de la tarde, “cuando la niñera ‘con instrucciones’ se los dio”.

Según Ángel de Brito, tras no poder ver a sus hijos, Vicuña se acercó a la comisaría y dio declaración Instagram @angeldebritooki

Ante la imposibilidad de contactar a sus hijos, el periodista declaró: “Como no podía ubicar a sus hijos, Vicuña fue a la comisaría de la calle República Árabe Siria y dio declaración. En el medio de la misma se dio cuenta de que están iniciando una acción penal, de la que desistió. Mañana [por este jueves], su abogado se presentará en un tribunal de familia para dejar asentado que durante nueve horas no supo dónde estaban los menores. Desistió de la denuncia cuando el comisario de la 14 le advirtió que tenía que denunciar penalmente a la niñera, que era la tutora a cargo. A las cinco de la tarde, Vicuña recibió un mensaje del abogado de la madre para que vaya a buscar a los niños”. Para fundamentar sus declaraciones, cerró su relato y afirmó que tenía fotos, videos y “pruebas de todo” de una “primerísima fuente”.

