El video retro de Benjamín Vicuña y la China Suárez que se viralizó y dejó muy mal parado al actor

Desde que María Eugenia ‘la China’ Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña, luego de que este le revocó el permiso que no le dejó llevar a Turquía a sus dos hijos, varios archivos salieron a la luz y dieron cuenta algunos de los conflictos que tenían cuando fueron pareja.

Benjamín Vicuña y la China Suárez, un escándalo inesperado (Foto: Instagram/@benjaminvicuna.ok @sangrejaponesa)

En ese sentido es que, este miércoles, desde la cuenta de X de LAM (América TV) publicaron un video en el que se ve al actor criticar el peso de la ex Casi Ángeles cuando estaba embarazada. En diálogo con la televisión chilena, la actriz, quien se encontraba en un móvil mientras su pareja estaba en el estudio del programa, se sinceró: “Subí de golpe. Este embarazo lo empecé más flaca y si bien no le doy mucha pelota al cuerpo y al peso, mi ginecólogo obstetra es muy pesado con eso, porque siempre me dice que después del nacimiento se lo voy a agradecer, si él me cuida con el peso”.

El video que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales (Foto: Captura X)

Y agregó: “Y siempre que voy ahí, su balanza, además, es antigua y suma tres kilos”. Acto seguido, la conductora del ciclo señaló: “Toda la razón te encuentro, siempre la balanza del doctor suma dos o tres kilos, por lo menos”.

“Quieren que una se deprima”, comentó la China y recordó cuál fue el comentario que le hizo Vicuña en la sala de espera, antes de ingresar al consultorio. “Le dije a Benjamín: ‘Benja, te aviso que esta balanza sube tres kilos’. Y él me dijo ‘Dale, mi amor, no te excuses conmigo’. Y sale una chica quejándose y dice ‘mi amor, esta balanza aumenta’. Así que estoy justificada”, contó.

En ese contexto, Benjamín hizo un gesto con la mano para dar a entender que ea paciente a la que se refería tenía sobrepeso y lanzó: “¿Y cómo estaba la señorita? Así”. A lo que Suárez, incómoda, respondió: “No, estaba espléndida”.

El posteo no tardó en generar revuelo en las redes sociales y los usuarios dejaron comentarios de todo tipo. “Prefiero ser fea, pobre, soltera, antes que una mujer que le pide perdón a su marido por engordar en un embarazo. ¡Él es un misógino y ella está enferma”; “Benjamín es el típico violento pasivo agresivo que te agrede con una sonrisa y te come la cabeza poco a poco y todos lo apañan porque son iguales” y “‘Dale, mi amor no te excuses conmigo’, las palabras del gran papá!! ¡Comentario pasivo agresivo sobre una mamá embarazada estando en el momento más vulnerable de la vida de una mujer!! ¡Ni me quiero imaginar lo que pudo haberle dicho en el correr de la vida cotidiana! ¡Todo dicho!“, fueron solo algunas de las opiniones.

El comentario de Vicuña generó repudio entre los usuarios (Foto: Captura X/@Angiel2703)

Lo cierto es que, después de la contundente publicación de la actriz contra el padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, muchos están atentos en detectar señales que podrían haber advertido que el vínculo que mantenían no era color de rosa como parecía a simple vista.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

“Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo, creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte”, fueron algunas de las palabras que le dedicó la China Suárez al galán chileno, a quien le dejó muy en claro que va a ir hasta las últimas consecuencias por haberle prohibido llevarse de viaje a sus dos pequeños. “Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste. Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más”, advirtió.