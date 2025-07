Durante la transmisión de América TV, la reciente entrega de los premios Martín Fierro de Radio reconoció a figuras destacadas del medio. Un momento en particular, protagonizado por las columnistas de espectáculos Tamara Pettinato y Karina Iavícoli, captó la atención. El cruce mediático ocurrió tras el anuncio de Iavícoli como ganadora en la categoría “Mejor Columnista”.

¿Qué pasó entre Tamara Pettinato y Karina Iavícoli en los Martín Fierro de Radio?

Las cámaras captaron la reacción de Tamara Pettinato, cuando Karina Iavícoli fue anunciada como la ganadora del premio a “Mejor Columnista”. Desde su mesa, Pettinato expresó su sorpresa e incredulidad con un gesto y un comentario audible: “No… ¿De verdad? ¿De verdad?”.

El gesto de Tamara Pettinato tras perder el Martin Fierro

A Tamara Pettinato se la vio gesticular y expresar su desconcierto tras el anuncio del premio a Karina Iavícoli. Posteriormente, la hija de Roberto Pettinato subió una historia a su cuenta de Instagram con el fragmento de su queja, acompañada del comentario: “Igualmente, amamos venir a perder”. Este gesto desató una ola de comentarios en redes sociales y muchos de ellos criticaron su actitud. Algunos usuarios la acusaron de falta de profesionalismo y de no saber perder. Algunos de los mensajes en su contra fueron: “Qué tupé”; “No tiene vergüenza”, “Me gusta más Karina, por lo educada que es” y “Qué caradura que es esta mina”.

La resignación de Tamara Pettinato tras no ganar el Martín Fierro

¿Cómo respondió Karina Iavícoli a la reacción de Pettinato?

Desde el programa Desayuno Americano, Iavícoli respondió al gesto de Pettinato con un mensaje contundente: “Bueno amor, a la fila. Respetá los rangos”. Además, Iavícoli hizo referencia a anteriores declaraciones donde acusaba a Pettinato de utilizar su información sin el debido proceso periodístico: “Sí, ella hace humor, yo llamo, chequeo fuentes… eso es laburar, levantarte temprano, hacer notas, hacer todo paso por paso con la carrera y la verdad que ella hablar de lo que hacen otros… no es ser periodista de espectáculos. Igualmente, es mi noche, es mi Martín Fierro, no voy a hablar de vos Tami”.

La respuesta de Karina Iavícoli a Tamara Pettinato

Iavícoli expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó el valor del trabajo periodístico: “Hace muchos años que trabajo y siento que así como me lo merezco yo, se lo merece un montón de gente. Me siento una representante de un montón de gente, que hace muchos años que nos rompemos el que ya sabés, laburando, y que no le debemos nada a nadie”.

¿Qué dijo Pettinato sobre las declaraciones de Iavícoli?

En el mismo programa, Pettinato respondió a las acusaciones de Iavícoli. Minimizó la importancia de los títulos y reconoció que utiliza la información de su colega: “No somos amigas porque ella no sabe compartir información para que yo la use. Yo reconocí que uso su información y se lo dije, pero esto era columnista de espectáculos, la terna. No periodista”. Además, añadió: “No me importan los títulos que ella me dé. Perdí, así que me tengo que arrodillar frente a Karina”.

La respuesta de Tamara Pettinato a Iavícoli

