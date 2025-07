El gesto de Tamara Pettinato luego de que Karina Iavícoli ganara el Martín Fierro de Radio: “¿De verdad?”

Este domingo se entregaron los premios Martín Fierro de Radio, evento que transmitió América TV. En una fiesta que reconoció a los trabajadores que hacen al rubro y a la historia de este medio de comunicación centenario en nuestro país, existió un chicaneo entre columnistas que no pasó desapercibido por las cámaras. Después de que Karina Iavícoli recibiera el galardón por la terna de espectáculos, Tamara Pettinato esbozó un gesto que rápidamente se volvió viral y dio de qué hablar.

Todo se originó porque ambas compitieron por la categoría “Mejor columnista”, pero la panelista de Intrusos (América TV) se llevó el premio mayor. Esto despertó la bronca de la hija de Roberto Pettinato que rápidamente hizo manifiesto su eonojo por la decisión de APTRA.

La resignación de Tamara Pettinato tras no ganar el Martín Fierro

“No… ¿De verdad? ¿De verdad?”, dijo Pettinato desde la mesa mientras la cámara la enfocó. Pese a ello, Iavícoli siguió su camino hasta el escenario. Más tarde, desde su cuenta de Instagram, la columnista de Radio Con Vos subió una historia con el fragmento de su queja y, frente a la repercusión en las redes sociales, escribió: “Igualmente, amamos venir a perder”.

Acto seguido se mostró con sus colegas, entre ellos Ernesto Tenembaum, y remarcó que tampoco sus compañeros de Radio Con Vos fueron reconocidos con un galardón.

Lo cierto es que en la sección de comentarios los usuarios no perdonaron a Pettinato, que de inmediato salieron a descalificarla o a compararla con Iavícoli. Algunos de los mensajes en su contra, referentes a la reacción de enfado, fueron: “Qué tupé”; “No tiene vergüenza”, “Me gusta más Karina, por lo educada que es” y “Qué cara dura que es esta mina”.

La respuesta de Karina Iavícoli a Tamara Pettinato

Este lunes desde Desayuno Americano (América TV) mostraron el reportaje que le hicieron a Iavícoli después de recibir el premio. Luego de hablar de lo que significó ese reconocimiento para ella -algo que no se lo esperaba, según dijo-, también aprovechó para enviarle a Pettinato un mensaje por el gesto que tuvo al tomar consciencia de que había perdido.

“Bueno amor, a la fila. Respetá los rangos”, expresó tajante. En tanto, el cronista insistió: “Vos habías dicho que ella te robaba información y que hacía humor con vos”. “Sí, ella hace humor, yo llamo, chequeo fuentes… eso es laburar, levantarte temprano, hacer notas, hacer todo paso por paso con la carrera y la verdad que ella hablar de lo que hacen otros… y no es ser periodista de espectáculos. Igualmente, es mi noche, es mi Martín Fierro, no voy a hablar de vos Tami”.

Sobre la decisión de APTRA, ella expresó su agradecimiento: “Hace muchos años que trabajo y siento que así como me lo merezco yo, se lo merece un montón de gente. Me siento una representante de un montón de gente, que hace muchos años que nos rompemos el que ya sabés, laburando, y que no le debemos nada a nadie”.

La respuesta de Tamara Pettinato a Iavícoli

Lo cierto es que, en ese programa Pettinato también le contestó a Iavícoli y sentenció: “No somos amigas porque ella no sabe compartir información para que yo la use. Yo reconocí que uso su información y se lo dije, pero esto era columnista de espectáculos, la terna. No periodista”. Y agregó: “No me importan los títulos que ella me dé. Perdí, así que me tengo que arrodillar frente a Karina”.