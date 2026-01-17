De qué murió Guillermo Salatino

El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Guillermo Salatino, una de las voces más emblemáticas del tenis nacional. El periodista murió este sábado 17 de enero a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, según pudo confirmar LA NACION, y dejó un legado que marcó a varias generaciones de profesionales y fanáticos del deporte.

La información oficial indicó que Salatino sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en la etapa previa a una operación de cadera programada para la próxima semana. Su deceso fue informado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que emitió un comunicado en el que destacó su enorme aporte al desarrollo y la difusión del deporte en el país.

El comunicado de la Asociación Argentina de Tenis sobre la muerte de Guillermo Salatino (Foto: Captura de pantalla de X)

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo", expresaron desde la entidad deportiva.

En el mismo mensaje recordaron que, pese a haber anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos series de Copa Davis fuera del país en 2022, en Groningen y Bolonia. “Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo”, concluyeron.

Guillermo Salatino con Gabriela Sabatini Gentileza Guillermo Salatino

Su pasión por el tenis no fue pura casualidad. Desde pequeño se vio rodeado de canchas de polvo de ladrillo, donde luego se desempeñó en esta disciplina mientras soñaba con convertirse algún día en una estrella del deporte. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre”, recordó el periodista en una entrevista con LA NACION en 2025. Su padre, Carlos Vicente, era un aficionado que jugaba hacia fines de 1945 en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque.

“Yo quería ser jugador de básquet, porque Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque era el mejor equipo de la Argentina y la base del campeón del mundo del 50. Oscar Furlong, que era muy amigo de papá, le dice a mi mamá: ‘Mirá, va a ser petiso para jugar al básquet. ¿Por qué no juega al tenis? Tiene condiciones’”, explicó sobre la persona que le hizo volcar toda su vida al deporte que terminaría amando.

“A los 11 empecé a competir. Me vio Alejo Russell, que trabajaba en Slazenger, y mi padre era importador de Slazenger. ‘Ché, tu hijo juega bien, ¿no querés que lo lleve al Buenos Aires? Yo lo hago entrar’. Y ahí arranqué“, reveló. Así, seguiría los pasos de su padre como tenista amateur hasta sus 39 años, cuando firmó su retiro en un partido contra Enrique Morea. A partir de ese momento, Salatino cultivó su carrera profesional desde el rol de comunicador.

Guillermo Salatino con Roger Federer Gentileza Guillermo Salatino

Su camino como periodista deportivo comenzó en el año 1976, como egresado de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Durante su recorrido asistió a más de 130 Grand Slams y 25 Nitto ATP Finals. Fue miembro fundador de la International Tennis Writers Association en 2000. A pesar de sus complicaciones médicas, en los últimos años seguía brindando toda la información deportiva por radio La Red.