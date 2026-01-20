Qué se sabe de la muerte de la actriz Gaby Ferrero

La Asociación Argentina de Actores comunicó el fallecimiento de la intérprete y profesora Agueda Gabriela Ferrero. La profesional de 64 años tenía una extensa presencia en la escena cultural del país. Su labor abarcó el cine, el teatro y la televisión nacional durante décadas. Colegas y familiares expresaron su dolor ante la pérdida de una figura central en la formación de nuevos artistas.

De qué murió la actriz Gaby Ferrero

El deceso de la artista ocurrió este martes, según el informe de la Asociación Argentina de Actores. La entidad comunicó la noticia con tristeza, pero evitó dar precisiones sobre las causas médicas o una enfermedad previa. Los familiares de la mujer tampoco difundieron información sobre el motivo clínico del fallecimiento hasta el momento.

La Asociación Argentina de Actores comunicó la noticia del deceso de la artista Carlos Furman - @gabyroska_ferrero

El mensaje oficial de la institución se limitó a destacar su trayectoria sólida y su sensibilidad artística. La comunidad actoral recibió el impacto de la partida de una figura central en la pedagogía teatral. Su hijo, Osqui Ferrero, despidió a su madre a través de una publicación en Instagram. El joven, quien trabaja como productor artístico, compartió una fotografía junto a la actriz. En el mensaje agradeció las enseñanzas sobre el amor y manifestó que la extrañará toda la vida.

Gaby Ferrero nació el 1 de julio de 1961. Su vida laboral combinó la actuación con la musicoterapia y la educación inicial.

Osqui Ferrero despidió a su madre con un mensaje en su perfil de Instagram (Instagram @osqui_ferrero)

Su recorrido profesional en el teatro y el cine

La instrucción de la profesional resultó amplia y multidisciplinaria. Estudió actuación con referentes Ricardo Bartís, Javier Daulte, Pompeyo Audivert y Alejandro Maci. También incursionó en la dirección escénica junto a los directores Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace.

Sus saberes abarcaron áreas diversas: danza, técnica vocal, escritura y clown. Estos conocimientos permitieron su ingreso a la compañía del Sportivo Teatral. Ella fundó el grupo Ácido Carmín junto a Eugenia Alonso e integró Los Celebrantes bajo la dirección de Vivian Luz.

En las tablas, Ferrero protagonizó piezas reconocidas por la crítica y el público. Actuó en La memoria futura, Voces de las abuelas, Largo viaje de un día hacia la noche y Vodas de sangre. Su currículum teatral sumó los títulos Mi hijo solo camina un poco más lento, El vestidor, Un mechón de tu pelo y La crueldad de los animales.

La intérprete participó en la serie de streaming Santa Evita durante su carrera @gabyroska_ferrero

En el ámbito del cine, actuó en las películas Los adoptantes, La flor, Los que aman odian e Iniciales SG. Su filmografía continuó con Cetáceos, La tercera orilla, El crítico, Noelia, La mirada invisible y Séptimo. Su versatilidad facilitó el acceso a papeles complejos bajo la dirección de destacados cineastas locales.

La pantalla chica y las plataformas de streaming contaron con su talento en numerosas ficciones. Ferrero integró los elencos de Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, doce casas y La casa. También participó en los programas populares Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La lola y Mi señora es una espía. Su trabajo en el formato televisivo llegó a un público masivo a lo largo de los años.

Además de su carrera frente a las cámaras, Ferrero ejerció la docencia de actuación desde mediados de los años 90. Sus clases se dirigieron principalmente a niños y adolescentes. Muchos jóvenes artistas pasaron por sus talleres de formación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.