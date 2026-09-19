Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand hoy, sábado 19 de septiembre

A cinco días de haber recibido el alta, LA NACION pudo confirmar que durante la tarde del viernes 18 de septiembre, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei de Palermo por “un cuadro compatible con neumopatía”, de acuerdo con el primer parte médico. La conductora de 99 años se encuentra bajo cuidados médicos y acompañada por su familia.

El viernes 18 de septiembre, la conductora de 99 años volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei gentileza

Qué dice el último parte médico

”La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", se informó en el parte médico del viernes firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio. “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”, finalizó.

El parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación en el sanatorio Mater Dei

Hasta el momento, la familia de “La Chiqui” no se pronunció respecto a esta nueva internación, aunque a través de sus redes sociales oficiales compartieron el parte médico. Asimismo, desde la cuenta de X de LAM (América TV) publicaron un video en el que se pudo ver a Juana Viale visitando a su abuela en el sanatorio.

Por otra parte, el viernes el periodista Guillermo Lobo sostuvo en TN que durante la noche del jueves “Mirtha sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación. Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”. Reveló que se encuentra en “una sala de terapia, pero no por una gravedad de su cuadro, sino porque necesitan que esté tranquila y sin visitas”. “Tiene un cuadro delicado, pero está en equilibrio”, explicó y aclaró que la conductora tuvo una “leve mejoría” y no necesitó asistencia mecánica para respirar.

Cómo fue su última internación

El lunes 7 de septiembre, Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que tenía desde hacía una semana. Los médicos consideraron, por precaución, que lo recomendable era que quedara internada para poder realizarle todos los estudios pertinentes. La conductora suspendió las grabaciones de su programa y fue reemplazada por su nieta.

Luego de casi una semana en observación, el domingo 13 de septiembre recibió el alta médica. “A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, expresaron en el documento difundido.

Mirtha Legrand recibió el alta médica el 13 de septiembre tras permanecer seis días internada

Por su parte, la familia compartió un mensaje a través de sus redes sociales para expresar su agradecimiento hacia el sanatorio y sus profesionales. “La señora Mirtha Legrand y su familia desean expresar su más sincero e infinito agradecimiento al sanatorio Mater Dei, como así también a todo su cuerpo médico, personal administrativo, al servicio de enfermeras y al doctor Guillermo Semeniuk. Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, manifestaron.

El comunicado de la familia luego de que Mirtha Legrand recibiera el alta (Foto: X @mirthalegrand)

Tras salir de su internación, Legrand regresó a su casa de Barrio Parque para enfocarse en su recuperación y no regresó al programa. Fuentes cercanas a la conductora informaron a LA NACION que se estaba “recuperando muy bien”. Asimismo, destacaron que se encontraba con buen ánimo y, aunque no salió de su casa, recibió visitas, almorzó y charló con amigos.

Actualmente continúa bajo observación y, de no presentar cambios, se espera un nuevo parte médico para el lunes 21 de septiembre.