Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para ver este fin de semana de 4 y 5 de octubre

Este sábado se esperan altas temperaturas en distintas partes del país; sin embargo, durante las 24 horas posteriores, habrá lluvias y tormentas, por lo que quedarse en casa viendo el mejor contenido de Netflix es un gran plan para los aficionados de las series y películas.

En ese sentido, como cada viernes, el gigante del streaming ya tiene preparado el ranking de las producciones más vistas por los suscriptores argentinos, por lo que ninguna de la que elijas será una pérdida de tiempo.

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. French Lover (2025)

Romance/Comedia. Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no pasa por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible. Duración: 2 h 2 min. Ver French Lover.

French Lover, tráiler oficial

2. Rut y Booz (2025)

Romance/Drama. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo. Duración: 1 h 33 min. Ver Rut y Booz.

Rut y Booz, tráiler oficial

3. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

4. El corazón de mi niña (2025)

Acción/Aventura. Tras pasar años privado de su libertad por un delito que no cometió, un padre inicia una búsqueda contra el sindicato que se llevó a su hija, decidido a enfrentarse a todo con tal de recuperarla. Duración: 1 h 49 min. Ver El corazón de mi niña.

El corazón de mi niña, tráiler

5. Mil uno (2023)

Crimen/Drama. Inez, sin complejos y de espíritu libre, secuestra a su hijo de seis años, Terry, del sistema de acogida. Se propusieron recuperar su sentido de hogar, identidad y estabilidad en una ciudad de Nueva York que cambia rápidamente. Duración: 1 h 53 min. Ver Mil uno.

Mil uno, tráiler oficial

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. Vientos oscuros 2 (2022)

Suspenso. Esta segunda entrega sigue al teniente Joe Leaphorn, quien se une al detective privado Jim Chee para investigar un caso que los lleva al desierto del Territorio Navajo. Mientras buscan al asesino, se ven envueltos en un misterio que desentierra viejas tensiones culturales y pone a prueba su moral y profesionalismo, obligándolos a confrontar un secreto que resurge del pasado. Duración: dos temporadas. Ver Vientos oscuros.

Vientos oscuros temporada 2, tráiler

2. Incontrolables (2025)

Suspenso. Una policía de un pequeño pueblo sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su carismática (pero peligrosa) fundadora no son lo que aparentan. Duración: ocho episodios. Ver Incontrolables.

Incontrolables, tráiler oficial

3. La huésped (2025)

Drama. La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad da un vuelco cuando una misteriosa mujer del pasado de ella aparece en su casa. Duración: 20 episodios. Ver La huésped.

La huésped, tráiler oficial

4. El refugio atómico (2025)

Suspenso. Ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se ve forzado a convivir dentro de un lujoso búnker. Así, bajo la tierra y sin poder escapar, todos muestran su verdadero rostro y sus secretos más inconfesables. Duración: ocho episodios. Ver El refugio atómico.

El refugio atómico, tráiler oficial

5. La casa Guinness (2025)

Drama. Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería. Duración: ocho episodios. Ver La casa Guinness.