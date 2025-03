Quién entró a la casa de Gran Hermano en lugar de Furia este jueves 27 de marzo

El abandono voluntario de Juliana “Furia” Scaglione en Gran Hermano (Telefe) motivó que otra participante de una edición previa del certamen recibiera el Golden Ticket para volver al juego, por lo que hay quienes se preguntan quién entró a la casa en reemplazo de ella. El misterio se reveló el jueves, cuando ingresó Catalina Gorostidi.

Se trata de una de las personalidades que más roces tuvo con Furia en la edición anterior. Para quienes recuerden aquellas emisiones, las dos jugadoras pasaron de ser inseparables a enemistarse profundamente, al menos para las cámaras.

Cata volvió a ingresar a Gran Hermano

Es que Catalina demostró ser tan confrontativa como su antigua contrincante, y algo de eso se vio en su reingreso a la casa, con las luces apagadas y una túnica negra con capucha para no ser reconocida por los actuales participantes, que esperaban de pie contra el ventanal que miraba hacia la entrada y “congelados” por orden del Big. Una vez que se quitó el disfraz, bajo la luz de los reflectores y la incredulidad de sus nuevos compañeros, exclamó: “¡Qué se caigan las caretas!”.

Se trata de la segunda vez que la exparticipante de GH 2023/24 vuelve al certamen, debido a que ya había ganado oportunamente el repechaje de su edición. En aquella temporada, ella fue la quinta y la decimoséptima eliminada.

La placa de nominados de esta semana Gran Hermano

Al ingresar, saludó cariñosamente a sus nuevos compañeros mientras decía “vamos a divertirnos” y que no hay “nada personal” en el juego de Gran Hermano. “A mí me gusta el quilombo, pero no el quilombo por los puchos. Eso es una adicción y se respeta. Vine a poner orden. No vine en modo zen”, advirtió.

Restará ver como la llegada de una participante con experiencia y conocida vocación de juego puede impactar en una temporada donde, según remarcó Furia antes de irse, “la casa no está a ese nivel”.