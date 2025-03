Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano este miércoles 26 de marzo, tras la salida de Furia

En Gran Hermano (Telefe) esta semana habrá una placa de nominados bastante peculiar. Principalmente, esto se debe a una sanción por comunicarse con el exterior de la casa, error en el que cayeron varios jugadores. Además, el líder de la semana, Ulises, nominó a una participante para intentar salvar a su amiga Chiara, que forma parte de los sancionados.

La placa de nominados quedó conformada por Selva Pérez; Katia Fenocchio; Santiago “Tato” Algorta; Eugenia Ruíz; Lucía Patrone; Chiara Mancuso; Sandra Priore; Santiago “Bati” Larrivey; Luz Tito y Lourdes Ciccarone

En medio de esta situación, Juliana ‘Furia’ Scaglione optó por retirarse voluntariamente de la casa en un acto que muchos consideran “un delirio de grandeza”, explica la página de la productora.

Así se fue Furia de la casa Gran Hermano

¿Cómo fue la salida voluntaria de Furia?

Furia, que fue finalista en la edición del año pasado y volvió a entrar con un Golden Ticket, afirmó que la decisión era voluntaria y que nada tenía que ver con algún conflicto de la casa, sino, al contrario, expresó que “se aburría”. Luego de que se anunciara, la jugadora explicó: “No es nada malo. Tenía muchas intenciones de entrar, conocerlos y jugar. No es por bajarles el nivel, pero creo que tuve una manera agresiva de jugar y veo que la casa no está a ese nivel, por lo que paso mucho tiempo aburrida. No es culpa de ustedes”. En ese sentido, dijo que sentía que estaba a otro nivel. "Quiero que disfruten".

Furia Se Fue Por La Puerta Giratoria

Cómo quedó la placa de nominación de Gran Hermano este miércoles 26 de marzo

Luego de este hecho con Furia, la placa de nominados cambió. En este caso se trata de una nominación para una votación negativa, en la que se define quién se va del programa.

Luego de las sanciones, la fulminada de Ulises y la votación, la placa de nominados quedó así:

Estos diez participantes corren riesgo de que, en la gala de eliminación, el público los elija para irse de la casa.

Cómo votar en Gran Hermano

Quienes quieran votar en la próxima gala de eliminación de Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos.

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

con la referencia y esperar la respuesta automática que arroja el sistema. Una vez recibido el mensaje, si la votación es positiva, hay que indicar el nombre del participante que se busca que quede en el reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa.

que se busca que quede en el . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo, hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano , respondé este mensaje con la palabra ‘SI´ ”.

, respondé este mensaje con la palabra ”. Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.