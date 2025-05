Quién es Alistair Stout, el actor que interpretará a Ron Weasley en la serie de Harry Potter

El universo mágico de Harry Potter vuelve a cobrar vida, esta vez, con una nueva adaptación televisiva de HBO. Y los nombres de los jóvenes actores que interpretarán a los icónicos personajes ya fueron revelados. Dominic McLaughlin será Harry, Arabella Stanton encarnará a Hermione Granger, y Ron Weasley cobrará vida de la mano de Alistair Stout.

A diferencia de sus dos compañeros, Stout no cuenta con experiencia previa ni en teatro ni en cine. Sin embargo, su formación actoral comenzó desde muy chico y fue clave para destacarse entre más de 30 mil aspirantes en un casting abierto que HBO lanzó a nivel internacional el año pasado.

Representado por la agencia británica Urban Talent Actors, Stout recibió el respaldo inmediato de sus agentes, quienes celebraron la noticia en Instagram: “¡No podríamos estar más orgullosos de Alistair Stout, quien será tu nuevo Ron Weasley en la serie original de HBO de Harry Potter! Es seguro decir que su dedicación, humor impecable y talento natural ganarán los corazones de muchos. Veamos qué aventuras les espera a Harry, Ron y Hermione. ¡Plataforma 9 3 ⁄4 por aquí!”.

Alastair Stout será Ron Weasley en la serie de HBO (Foto: Instagram @urbantalentactors)

Aunque por el momento el joven no tiene redes sociales activas ni brindó entrevistas públicas, su elección sugiere que los responsables del casting, Lucy Bevan y Emily Brockmann, priorizaron su personalidad y que no sea mundialmente conocido para que pudiera experimentar de lleno en este nuevo rol actoral.

La serie, que comenzará a rodarse en los estudios Warner Bros. Leavesden en el verano europeo de 2025, buscará readaptar cada uno de los siete libros de la saga con una narrativa más extensa y detallada. El objetivo de la compañía es llegar a una nueva generación de espectadores sin perder la conexión con los fanáticos que crecieron con las películas originales.

La producción estará a cargo de Francesca Gardiner como showrunner, junto al productor ejecutivo y director Mark Mylod, ambos reconocidos por su trabajo en éxitos como Succession y House of the Dragon. En un comunicado conjunto expresaron: “Después de una búsqueda extraordinaria, estamos encantados de anunciar que hemos encontrado a nuestro Harry, Hermione y Ron. El talento de estos tres actores únicos es maravilloso de contemplar, y no podemos esperar a que el mundo sea testigo de su magia juntos en pantalla”.

Los nuevos protagonistas de la nueva serie de Harry Potter.

Dar vida nuevamente a Ron Weasley no es tarea fácil. El personaje, popularizado por Rupert Grint en las películas, es uno de los más queridos de la saga y quien acompaña a Harry Potter en todas sus aventuras. A su vez, su romance con Hermione Granger, que comienza como una “enemistad” entre compañeros de curso, mantuvo siempre muy pendientes a todos los fanáticos. Por lo que ahora Stout enfrentará el desafío de aportar su propia impronta sin traicionar la esencia de uno de los personajes más queridos.