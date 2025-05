La serie de Harry Potter encontró a su trío de jóvenes protagonistas, en medio de la polémica desatada por J. K. Rowling

No fue magia. Después de ocho meses de búsqueda por toda Gran Bretaña, la serie de Harry Potter encontró a sus tres protagonistas. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout interpretarán, respectivamente, a Harry, Hermione y Ron, los jóvenes hechiceros de la saga, en el programa que prepara HBO a partir de los libros de J. K. Rowling.

En septiembre de 2024 se anunció que los productores de la serie, una de las grandes apuestas de la TV y el streaming de los próximos años, comenzaron el proceso de casting en busca del trío que en el cine interpretaron Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. La búsqueda de jóvenes actores se hizo en toda Gran Bretaña e Irlanda y tenía como condición que los chicos que se presentaran a las audiciones tuvieran entre 9 y 11 años y que, en virtud de lograr un elenco diverso, aclaraban que no había especificación de etnicidad, género, raza o cualquier otra característica personal.

Los nuevos protagonistas de la nueva serie de Harry Potter

El proyecto, anunciado como una adaptación fiel de las novelas y una mirada “profunda de cada uno de los siete libros”, comenzará a grabarse durante el verano boreal en los mismos estudios en las afueras de Londres donde se filmó toda la saga cinematográfica. El equipo de producción está integrado por la guionista Francesca Gardiner (His Dark Materials) y el director y productor Mark Mylod, de larga experiencia con HBO en series como Succession y Game of Thrones. Además, Rowling participa como productora ejecutiva de la ficción, una obligación contractual que causó algunos cimbronazos alrededor de los actores adultos elegidos para interpretar a sus personajes .

Paapa Essiedu interpretará al profesor Snape

Es que la autora fue una de las personalidades más comprometidas en el apoyo a la ley promulgada recientemente en Gran Bretaña que determina que las mujeres transexuales no serán reconocidas legalmente como mujeres. La causa que Rowling defiende y promociona hace años, y llevó a que muchos de los intérpretes de las películas se distanciaran públicamente de ella, derivó en que más de 400 personalidades del mundo del entretenimiento británico firmaran una carta abierta de compromiso para la protección de la comunidad trans en su industria . Entre los firmantes aparece el actor Paapa Essiedu (The Lazarus Project), elegido para interpretar al profesor Snape, el personaje que hizo famoso el fantástico Alan Rickman en la pantalla grande. Consultada sobre si despediría a Essiedu por firmar el petitorio, la escritora dijo que no tenía el poder para echar a nadie del programa y que, aun si lo tuviera, no lo haría.

John Lithgow será el primer actor estadounidense en interpretar a Albus Dumbledore

De todos modos, el tema de las opiniones de Rowling y su posicionamiento político estuvo presente cada vez que en estos últimos meses se anunció a un nuevo integrante del elenco. Hasta ahora ya se sabe que John Lithgow (The Crown) interpretará a Albus Dumbledore, lo que lo convierte en el primer actor estadounidense en encarnar al director de Hogwarts que ya fue interpretado por Richard Harris y Michael Gambon en las películas de Harry Potter y por Jude Law en las precuelas. Lithgow fue el primero del elenco en opinar sobre un potencial conflicto con Rowling.

“ Desde mi punto de vista me pregunto por qué sus opiniones tendrían que ser un factor en el proyecto. Incluso me da curiosidad saber cómo J.K. Rowling llegó a las conclusiones que tiene . Supongo que en algún momento la conoceré y hablaré con ella. Pero las críticas alrededor de ella no afectaron mi decisión de aceptar el papel”, explicó el actor ganador del Emmy que en 1982 fue nominado al Oscar como actor de reparto por su interpretación de una mujer transexual en la película El mundo según Garp.

Janet McTeer será la profesora Minerva McGonagall

Por otro lado, Janet McTeer (Ozark) tomará la posta de Maggie Smith para interpretar a la profesora Minerva McGonagall, el papel del querido Hagrid quedó en manos de Nick Frost, mientras que Paul Whitehouse interpretará al malhumorado Argus Filch. En tanto, Luke Thallon será Quirinus Quirrell, el profesor a cargo de la materia de defensa contra las artes oscuras durante el primer año de Harry y sus amigos en Hogwarts.

Aunque todavía no se conocen más detalles sobre la serie, sí se sabe que la intención original de sus creadores era dedicar una temporada a cada uno de los siete libros de la saga y que, ya con sus jóvenes Harry, Hermione y Ron elegidos, la marcha hacia la pantalla chica está encaminada.