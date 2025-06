Quién es Antonella Menem y por qué revolucionó la interna familiar por la herencia

La familia Menem vuelve a ser noticia. Esta vez, el foco esta en la figura de Antonella Menem, nieta del expresidente Carlos Saúl Menem e hija de Carlos Menem Jr., quien irrumpió en la escena pública para reclamar sus derechos en la disputa por la herencia y la imagen de su padre y su abuelo.

Su enfrentamiento con Zulema Yoma y Zulemita Menem junto con su postura sobre la serie biográfica Síganme producida por Amazon Prime Video la colocan en el centro de una tormenta familiar.

Antonella reclama parte de la herencia de su abuelo

¿Quién es Antonella Menem?

Antonella Carla Menem Pinetta es la hija de Carlos Menem Junior, tras una prueba de ADN realizada antes de su muerte en 1995. A pesar del fallo judicial, su relación con la familia Menem, especialmente con Zulema Yoma y Zulemita Menem, siempre fue conflictiva.

Zulema Yoma, en declaraciones a LAM en mayo de 2024, afirmó: “A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta”. Esta declaración refleja el profundo distanciamiento familiar que Antonella enfrentó a lo largo de su vida.

La disputa por la herencia de Carlos Saúl Menem

Tras la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem, se desató una batalla legal por su herencia. Antonella, junto con Carlos Nair Menem, reclama una parte más sustancial de la sucesión y cuestionó la distribución de bienes realizada por Zulemita Menem. Los abogados de Antonella y Carlos Nair sostienen que una parte del patrimonio de Carlos Menem nunca llegó a la sucesión. Mencionan bienes omitidos, propiedades en el extranjero y activos registrados a nombre de terceros.

Zulemita Menem, por su parte, se defiende de las acusaciones y argumenta que lo que posee lo obtuvo a fuerza de trabajo y que no es responsable de las “aventuras” de su padre y su hermano. En una entrevista concedida a LA NACION el 19 de junio de 2025, Zulemita declaró: “Más allá de que deben recibir lo que les corresponde como herederos, ellos no son mi responsabilidad. No puedo hacerme cargo de dos ‘aventuras’ de mi padre y de mi hermano, dicho con todo el respeto”.

La polémica por la serie Síganme y el derecho a la imagen

La suspensión -y luego el correspondiente permiso- del estreno de la serie biográfica Síganme, producida por Amazon Prime Video, ordenada por la Justicia, sumó un nuevo capítulo a la interna familiar. Antonella Menem se opuso a la serie y argumento que ninguno de los herederos dio su consentimiento para su realización y que se vulneraba el derecho a la imagen de su padre y abuelo.

“Me parece perfecto que el juez haya ordenado frenar la serie. De hecho, yo misma lo pedí en el expediente de la sucesión, a través de mi abogado, porque ninguno de los herederos dio su consentimiento para que se hiciera”, afirmó Antonella en diálogo con LA NACION el 22 de mayo de 2025. Finalmente, este lunes se dio el respaldo legal para que la producción vea la luz.

Cómo es la relación de Antonella con Zulemita Menem

La relación entre Antonella y Zulemita Menem es “prácticamente inexistente” y está marcada por enfrentamientos de larga data. Antonella manifestó sentir el rechazo de la familia desde muy chica y señaló que su abuelo fue el único que le dio un lugar. “El resto de la familia siempre me hizo sentir culpable simplemente por haber nacido”, recordó Antonella en una entrevista previa.

Zulemita, por su parte, expresó su falta de afecto hacia Antonella, acusándola de mentir y de mantener una relación distante con su padre. “No la quiero. Y no la quiero porque miente”, declaró Zulemita.

El distanciamiento de Carlos Nair Menem y los problemas personales de Antonella

En los últimos años, Antonella había tenido un acercamiento con Carlos Nair Menem, pero actualmente mantienen distancia. Antonella dijo que atraviesa problemas psicológicos, como depresión y ansiedad, y que decidió alejarse para cuidar su salud.

“Me agarró el miedo al abandono... me da mucho miedo que Carlitos me vuelva a cerrar la puerta en la cara. Entonces decidí alejarme para no volver a sufrir eso”, explicó Antonella, quien se mudó a Córdoba para recuperarse y alejarse de la conflictiva situación familiar.

