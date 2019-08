Quién es Axel Caniggia, el artista que escapa de los escándalos de su familia

Axel Caniggia es artista plástico y escapa a los escándalos mediáticos de su familia Crédito: Instagram: @axel.caniggia

El clan Caniggia ha vivido buena parte de los últimos 25 años frente a las cámaras, ya sea por los altibajos de la carrera futbolística de Claudio Paul, las excentricidades de Mariana Nannis o las bizarras apariciones televisivas de sus hijos Alexander y Charlotte.

Pero uno de los miembros más enigmáticos de la familia vive lejos de los programas de chimentos, las revistas del corazón y de los concursos de baile.

Kevin Axel Caniggia es el mayor de los hijos de la pareja que protagoniza una de las separaciones más escandalosas del año. Aunque nació en Buenos Aires en 1991, la carrera de su padre lo llevó a vivir en Portugal, Italia, Escocia y España, entre otros lugares.

Ya desde chico, dio indicios de que lo suyo no era el fútbol ni los realities. " Dibujo desde los cuatro años. A los seis, mi madre me regaló una caja de pinturas, con la que hice mi primer cuadro: un paisaje al óleo. No me imagino haciendo otra cosa", dijo en 2010 a LA NACION.

A los 14 y con el visto bueno de sus padres decidió dejar el colegio para convertirse en pintor hiperrealista, como se denomina al estilo que imita la fotografía. Su maestro fue el prestigioso artista español Pablo Gracia López, también conocido como Alexis.

Su primera muestra fue en Marbella, en 2009, pero su arte lo ha llevado a otros lugares del mundo. En su cuenta de Instagram se lo puede ver regalándole retratos hiperrealistas a celebridades como Jack Nicholson, Robert De Niro y el cantante Jason Derulo.

Aunque no se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto entre sus padres, sus redes sociales brindan algunas pistas respectos a cuál es su posición: en Instagram no sigue ni es seguido por Alexander y Charlotte, que tomaron partido por Nannis.

Sí sigue al Pájaro y publicó en enero una foto junto él para su cumpleaños. "Creo que me parezco a mi padre en la voluntad, en trabajar -sostuvo en 2009-. Mi padre me explica muchas cosas sobre la vida. Esas cosas de padre e hijo. Yo no juego al fútbol, pero capaz que somos parecidos".