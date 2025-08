Quién es el actor Matt Rife y por qué quedó a cargo de la tenebrosa muñeca Annabelle

Matthew Steven Rife, más conocido como Matt Rife, ​es un humorista y actor estadounidense que se volvió tendencia en las últimas horas por adquirir la muñeca original de Annabelle y su espeluznante casa por millones de dólares. El tenebroso juguete, que es una Raggedy Ann de tela, se hizo famoso por su presencia en el Museo del Ocultismo de los Warren y por ser el centro de varias historias paranormales que inspiraron la saga cinematográfica El Conjuro.

Matt Rife se convirtió en el nuevo guardián legal de Annabelle (Foto: Instagram @mattrife)

Ed y Lorraine Warren, quienes fueron reconocidos investigadores de situaciones sobrenaturales, aseguraban que Annabelle estaba poseída por un “espíritu inhumano” y que su vitrina de cristal y el letrero de “Advertencia: no abrir” eran medidas necesarias para contener su supuesta energía maligna.

Annabelle cuenta con un nuevo custodio (Foto: Instagram @mattrife)

El joven de 29 años aseguró que su objetivo no es ridiculizar el legado de los Warren, sino rendir homenaje a la cultura del horror. “No estoy aquí para provocar nada. Quiero que la gente tenga la oportunidad de ver de cerca una parte tan icónica del cine y la historia paranormal”, explicó el muchacho, quien es conocido por hacer shows de stand up y realizar bromas en Internet.

Las terribles consecuencias que podría traerle a Matt Rife la compra de Annabelle

Esta adquisición no estuvo exenta de controversia. Expertos en lo paranormal y fanáticos del género recordaron que Annabelle estuvo vinculada con accidentes, muertes y sucesos inexplicables desde la década de 1970. Incluso, algunos usuarios reaccionaron con ironía y preocupación por la decisión de Matt Rife. “DEP amigo. Ha sido un placer conocerte”; “¿No se murió alguien por llevar esa muñeca de gira?” y “¡No toques nada! Por el amor de Dios no se te ocurra tocar nada de esa casa", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

La muñeca se encuentra vinculada con aterradores sucesos (Foto: Instagram @mattrife)

El actor, consciente de la fama oscura de la muñeca, aseguró que mantendrá todas las precauciones posibles. Annabelle permanecerá guardada en su vitrina sellada y bajo las mismas condiciones en que estaba en el museo original. Además, contrató a un equipo de especialistas para monitorear cualquier actividad paranormal que pueda ocurrir en la propiedad, que cuenta con otros 750 objetos catalogados como “embrujados”.

En un posteo de Instagram, el comediante describió la operación como un honor personal: “Anuncio de locura. He comprado oficialmente la casa de Ed y Lorraine Warren y el Museo Oculto, lo que incluye ser el tutor legal durante al menos los próximos 5 años de toda la colección embrujada, como la muñeca de Annabelle". Además, contó que esto lo realizó en sociedad con su amigo Elton Castee, quien aparece en la fotografía que subió junto a él.

Se espera que con la puesta en valor que le haga el actor al museo, el mismo obtenga más visitas de las nuevas generaciones (Foto: Instagram @mattrife)

“Si me conoces, sabes que estoy obsesionado con lo paranormal y todas las cosas embrujadas. También puede que sepas que las películas de El Conjuro son mis películas de miedo favoritas de todos los tiempos. Así que me siento increíblemente honrado de haber tomado una de las propiedades más conocidas de la historia paranormal. Ed y Lorain Warren posiblemente ponen demonología y lo paranormal en la corriente convencional y son el corazón mismo de algunas de las historias encantadas más famosas de todos los tiempos”, continuó sobre los motivos que lo llevaron a invertir en estos espeluznantes objetos.

“Planeamos abrir la casa para estancias nocturnas y tours por museos para que tú mismo puedas experimentar y aprender toda la historia embrujada que rodea este increíble lugar”, concluyó y dio a entender que este lugar tendrá una puesta en valor para que miles de personas puedan conocer de cerca a la temida muñeca de las películas más famosas de terror.