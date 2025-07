Murió Dan Rivera, investigador de lo paranormal y custodio de la muñeca Annabelle

Dan Rivera, de 54 años, murió el 13 de julio mientras realizaba una gira por los Estados Unidos con distintos objetos pertenecientes al museo Warren. La noticia fue confirmada por la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR, por sus siglas en inglés), con sede en Connecticut, donde Rivera se desempeñaba como investigador. Además, era el encargado de custodiar a la muñeca maldita Annabelle. Su fallecimiento, por causas aún no esclarecidas, dio lugar a diversas especulaciones.

La historia que rodea a la muñeca es inquietante. Luego de ser vinculada a hechos siniestros, el matrimonio de Ed y Lorraine Warren la encerró en una caja de cristal para evitar que siguiera causando daño. Todo comenzó cuando una mujer denunció que, tras recibirla como obsequio, empezó a experimentar sucesos aterradores. Más tarde, su historia inspiró la creación de la película Annabelle.

La Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica anunció la muerte de Dan en Facebook (Fuente: Facebook)

La muñeca, un juguete popular en la década del 70, quedó bajo resguardo de los Warren, famosos por investigar casos paranormales en Estados Unidos. Con el tiempo, fundaron un museo con todos los objetos poseídos que recolectaron y lo abrieron al público. En las últimas dos décadas, Rivera se convirtió en un referente del mundo paranormal en Nueva Inglaterra y, además, asumió el rol de guardián de esa muñeca.

Su muerte causó ahora un gran revuelo. Según informó el medio Evening Sun, el investigador falleció repentinamente en la cama de un hotel en la ciudad de Gettysburg, Pensilvania, en el marco de su gira Devils on the Run.

De acuerdo con el reporte policial, los encargados del hotel llamaron de inmediato a emergencias y se le practicó maniobras de RCP, pero no lograron reanimarlo. En la habitación se encontraban todos los objetos malditos, incluida la muñeca Annabelle.

Dan Rivera en su última presentación, horas antes de morir. A su lado, Annabelle (Fuente: Harrison Jones - Evening Sun)

La Sociedad de Investigación Psíquica publicó un comunicado el 14 de julio a través de Facebook, en el que despidió a Rivera. En el mensaje lo describieron como un compañero entrañable y un integrante clave en las investigaciones paranormales.

“Estamos desconsolados. Aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y en educar al público sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovieron a todos los que lo conocieron. Gracias por el apoyo y las palabras de aliento en este momento tan difícil”, manifestaron.

La parada en Gettysburg fue organizada por el equipo Imágenes Fantasmales de Gettysburg, que reservó el Orfanato Nacional de Soldados para realizar la muestra de los objetos y una presentación de las investigaciones de Rivera.

La muñeca Annabelle en la útlima presentación de Dan Rivera (Fuente: Harrison Jones - Evening Sun)

A la revista People, la organización expresó su despedida con un emotivo mensaje:

“Imágenes Fantasmales de Gettysburg tuvo el honor de presentar la gira nacionalmente reconocida Devils on the Run el pasado fin de semana, que incluyó un artefacto legendario y prestigiosos investigadores de la NESPR. Durante su visita, el equipo sufrió una profunda pérdida con el inesperado fallecimiento de Dan Rivera, investigador principal de la sociedad. Su legado continuará inspirando a las futuras generaciones”.

Y agregó: “Dan fue una figura destacada en la comunidad de investigación paranormal y será recordado por su generosidad y liderazgo. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y colegas. Mientras lamentamos la pérdida de un querido compañero, reafirmamos nuestro compromiso con la preservación de la rica historia y los encuentros sobrenaturales que hacen de Gettysburg un lugar extraordinario”.

La causa de muerte de Dan Rivera aún no fue determinada. Si bien no se confirmó que haya estado vinculada a un hecho paranormal, algunas personas no descartan esa posibilidad. Lejos de esas interpretaciones, el personal médico continuará con los estudios de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.