Este miércoles a la mañana se vivió un peculiar momento en la televisión argentina. ¿Los protagonistas? Mónica Gutiérrez y su pareja desde hace más de 30 años, Alejandro Gawianski. ¿Qué sucedió? Mientras ella daba una entrevista por Zoom con A la Barbarossa (Telefe), el hombre apareció inesperadamente unos metros más atrás, desnudo, cubriéndose las partes íntimas con una compuradora. Si bien la escena duró una mera cuestión de segundos, no pasó inadvertida y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La peculiar situación se vivió este miércoles mientras Gutiérrez analizaba, en diálogo con A la Barbarossa, la situación del país en el marco del paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT). La conversación fue virtual y en un momento se abrió una puerta que estaba a unos metros de la periodista y apareció un hombre en paños menores.

El peculiar blooper dio mucho de qué hablar en las redes sociales. Si bien Gutiérrez es una persona pública, su vida privada transcurre a puertas cerradas y muchos se preguntaron por la persona que apareció en el vivo. Se trató de su marido, Alejandro Gawianski con quien está en pareja desde hace más tres décadas. Él es empresario y arquitecto y tiene un perfil bajo, tanto así que se mantiene completamente alejado de las cámaras.

Mónica Gutiérrez junto a su marido y padre de sus tres hijos Instagram

La periodista y el arquitecto se conocieron en una fiesta hace décadas. “Él no tenía ni la menor idea que yo me dedicaba a la televisión”, contó ella años atrás en una entrevista con Pampita Online. Pero la realidad fue que un amigo orquestó todo y ofició de “celestino”. El flechazo fue instantáneo.

“Esa noche intercambiamos tarjetas y nada más, pero al día siguiente yo sentí que tenía una conexión muy fuerte con él. Sabía adentro mío que iba a ser la persona más importante de mi vida”, reconoció la comunicadora en aquel momento. Efectivamente, el amor se multiplicó con la llegada de sus tres hijos, Greta, Azul e Ian.

Mónica Gutiérrez junto a su marido y sus tres hijos Instagram

Gawianski tiene 61 años y es arquitecto. Opta por mantener un bajo perfil, por lo que su cuenta de Instagram está protegida con el candado. No obstante, su esposa sí publica postales de ellos dos juntos, de los viajes que realizan y de las actividades que comparten en familia.

Mónica Gutiérrez explicó el “blooper” que protagonizó con su marido

Si bien la situación que transcurrió en vivo duró apenas unos segundos, las redes sociales rápidamente se hicieron eco del asunto. “A todo esto a nadie le importó lo que decía Mónica Gutiérrez, todos miraban al joven desnudo”; “Hay que agradecerle a Mónica Gutiérrez la sonrisa que nos sacó en este día tan difícil, digamos todo”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en X.

Este miércoles, Mónica Gutiérrez protagonizó un blooper en vivo (Captura video)

Tanto Mónica como Verónica Lozano -quien se encuentra reemplazando a Georgina Barbarossa- se tomaron con humor la situación. “El marido sale con una tablet en las partes pudendas”, describió la conductora y la periodista bromeó: “Yo sabía que él quería ser viral”.

No obstante, acto seguido le pidió “disculpas a la audiencia” y explicó lo que sucedió: “Me quedé paralizada. Les voy a contar la entretela. Me llamó la producción sobre la hora, y yo normalmente me voy a otro lado. Pero no tuve ni tiempo y cuando me llego el Zoom, planté el trípode, me senté y salté de la cama. No me fui del cuarto, decí que es grande”. Como su marido quedó “encerrado” por más de una hora, optó por salir del lugar cubriéndose las partes íntimas con la tablet.