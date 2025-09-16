Jamie Lee Curtis se quebró frente al asesinato de Charlie Kirk: “Aún a pesar de que sus ideas me resultaran aborrecibles”

El asesinato de Charlie Kirk supuso un verdadero impacto en la sociedad norteamericana. Quienes lo apoyaban, y muchos de quienes discutían sus ideas, compartieron durante los últimos días mensajes de pésame en redes, lamentando el terrible homicidio del que Kirk fue víctima. Y en una reciente entrevista, la actriz Jamie Lee Curtis no pudo evitar conmoverse al mencionar ese trágico episodio.

Un monumento en honor del CEO y cofundador de Turning Point USA Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, el sábado 13 de septiembre de 2025, en Orem, Utah. (AP Foto/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Durante una charla con Marc Maron en su podcast WTF, Curtis primero cometió un error de pronunciación y dijo “Charlie Crist” en vez de Charlie Kirk. Esa confusión, sin embargo, se la atribuyó a un fallido vinculado a la profunda fe que practicaba el activista conservador.

Jamie Lee Curtis VALERIE MACON - AFP

Más adelante, y procurando contener sus lágrimas, la actriz expresó: “Yo estaba en desacuerdo con él en casi todos los temas de los que le escuché hablar, pero sin embargo creo que él era un hombre de fe, y espero que en el momento en el que murió, se haya sentido conectado con esa fe. Aún a pesar de que sus ideas me resultaran aborrecibles, no dejo de pensar que es un padre, un marido, y un hombre de fe. Y espero que haya sentido cual fuera su conexión con Dios”.

Por último, Lee Curtis habló sobre la viralización del video que registró el instante del disparo que le quitó la vida a Kirk, y aseguró: “No sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de ver esa ejecución una y otra y otra vez. Desconocemos por completo psicológicamente qué puede hacernos, pero yo no quiero ver esa grabación en la que este hombre es asesinado”.

Una anécdota con Lady Di

Jamie Lee Curtis recordó a la princesa Diana de Gales en el aniversario número 28 de su fallecimiento archivo

El pasado 31 de agosto, día en el que se cumplieron 28 años de la trágica muerte de Lady Di, Jamie Lee Curtis realizó en su cuenta de Instagram un extenso posteo donde reveló que tuvo un encuentro fallido y un intercambio epistolar con la Princesa de Gales dos meses antes de aquel fatídico día. “Todavía me conmueve su coraje”, resaltó.

“Una vez casi conocí a la princesa Diana”, arranca el extenso texto de la estrella de Hollywood. La actriz, de 66 años, explicó que ese cruce casi sucedió el día que “la Reina de corazones” visitó el set de filmación de Criaturas feroces, en Pinewood, un estudio de cine y televisión británico ubicado 27 kilómetros al oeste de Londres.

“Estábamos rodando en lo profundo del bosque. Cuando por fin hicimos una pausa, me subí a un carrito de golf y conduje el kilómetro y medio hasta el vestuario para ir al baño. Mi chofer empezó a llamar a la puerta, diciendo que había llegado Diana con sus hijos, así que me subí al carrito y, para cuando volví, se estaba yendo”, lamentó, y agregó que no quiso perseguirla para decirle cuánto la admiraba.

Para remediar lo sucedido, la estrella de Otro viernes de locos decidió mandarle una carta al Palacio de Kensington al día siguiente. La sorpresa para Curtis llegó un día después junto con la respuesta de Lady Di. “Me agradeció por escribir y comprendió, por supuesto, el llamado de la naturaleza, algo que a ella le sucedía todo el tiempo. También decía que esperaba conocerme. Murió dos meses después”, recordó Curtis.

Sobre cómo se enteró de la muerte de la Princesa de Gales, Lee Curtis explicó qué sucedió cuando volvió a Estados Unidos luego del rodaje. “Recuerdo ver las noticias y luego apagarlas, sabiendo lo que harían y las tomas recurrentes de ese túnel”. En ese momento, la actriz tomó un libro sobre meditación introspectiva que tenía junto a la cama y reflexionó sobre el legado de Lady Di.

“De inmediato pensé en la princesa Diana y en cómo aprendió a vivir con sabiduría. Cómo se liberó de ese contrato de matrimonio falso y absurdo, y cómo habló de sus propios problemas personales y demostró valentía y compasión, poniendo la mano en la pierna del joven con VIH/SIDA y caminando por el campo minado”, repasó.

“Sin duda, pensé que había aprendido a vivir con sabiduría. Y creo que todos recordamos su imagen con los brazos extendidos tras estar lejos de sus hijos mientras corrían hacia ella. Ella los amaba de una manera que una persona de la realeza nunca lo había hecho y realmente amaba al mundo y por eso amaba bien. Y aunque ese día, este día, todavía me conmueve su gracia y su coraje, también me reconforta saber que vivió una vida consciente, sabia y amorosa”, completó, y usó un hashtag para resaltar su mensaje con la siguiente leyenda: “Vive con sabiduría, ama bien”.