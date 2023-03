Quién es Jesús, “el segundo papá” de Nacho que viajó para verlo en la casa de Gran Hermano

escuchar

“Nací en Madrid. Mi papá y mi mamá vivían en España, ella se vino a vivir a Buenos Aires y yo me vine a vivir acá. Desde los cuatro años viajo solo para ver a mi papá. Él conformó una pareja con otro hombre, al cual yo también considero que es mi papá, mi segundo papá y hasta el día de hoy lo sigue siendo”, fue la presentación de Nacho Castañares en su ingreso a Gran Hermano (Telefe). Sus palabras cautivaron al público y en la noche del martes algunas preguntas tuvieron respuestas con la aparición - en la casa- de Jesús, el “segundo padre” del jugador.

Jesús, hasta el momento, era una figura que despertaba incógnitas en el público, ya que los relatos de Nacho sobre él generaba curiosidad por saber más sobre aquella persona que marcó un antes y un después en su vida. Finalmente, se conoció a uno de los hombres más queridos del jugador, que ya busca su lugar en la final. Jesús viajó desde España hacia Miami y luego a la Argentina para abrazar a su hijo adoptivo, a quien tanto extrañaba.

(Foto Instgram @rodopose)

Dedicado al rubro de la farmacéutica, Jesús es español y fue en 2003, en su suelo natal, donde conoció a Rodolfo Castañares, quien tenía un presente muy distinto al suyo: estaba casado y tenía un hijo. “Rodo” decidió separarse de su esposa al enamorarse de Jesús. A partir de ahí, Nacho, de cinco años, creció junto a ellos, viajando desde la Argentina a España durante sus vacaciones.

En ese momento, comenzó a formarse una nueva familia, en la que se forjaron lazos - que a pesar de haberse terminado la relación amorosa entre los hombres- continúan muy fuertes. “El trato era prácticamente de igual a igual, no trato a los niños como niños, sino como personas”, reveló Jesús, en vivo en El debate (Telefe) desde la casa, sobre los primeros encuentros con el pequeño Nacho y fue así que lograron construir una historia juntos.

El desconsolado llanto de Nacho ante Jesús, por el feliz reencuentro (Captura video)

“Hubo un dilema, porque no sabía cómo llamarme. La gente le decía ‘Es tu tío’. Él tiene dos tíos fantásticos y yo no me sentía capaz de suplir un espacio como eso. Le dije: ‘Soy tu mejor amigo’. Y Nacho con cinco años me dijo: ‘Eso es muy general, yo tengo muchos amigos y vos sos distinto. Entonces le dije que era su único amigo, y ahí salió la palabra MUA, que es como siempre me ha llamado, mi único amigo”, contó Jesús acerca de cómo rotularon su vínculo desde un principio, mostrando una naturalidad, que era escasa en ese entonces por parte de la sociedad.

Gran Hermano: el reencuentro de Nacho y Jesús

Desde aquel entonces, su lazo de cariño, compañerismo y amor no se vio interrumpido por ninguna circunstancia en sus vidas, como la ruptura con Rodolfo o sus múltiples viajes por el mundo y diversas residencias. Jesús, debido a sus tareas laborales, vivió en España, en Uruguay seis años y actualmente reside en Miami. Pero la propuesta para visitar a Nacho en la casa de Gran Hermano lo sorprendió en Europa y realizó una series de escalas para estar en la Argentina el martes.

