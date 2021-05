Quién es Juan Manuel Palao, el bailarín que causa furor en La Academia

En el debut de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (eltrece), el bailarín que acompaña a Romina Richi se robó todo el protagonismo. Se trata de Juan Manuel Palao, quien sorprendió a todos por su trabajado físico, su destreza artística y su carisma.

La pareja fue la cuarta en participar del primer ritmo, el cubo al cuadrado, pero más allá de su performance, tanto el jurado como Marcelo Tinelli quedaron impactados por Palao, el bailarín, actor y modelo de 24 años. “Fue una locura meterse en este monstruo que es tremendo”, dice a LA NACION el joven, feliz por participar del programa.

Juan Manuel Palao junto a Romina Richi en el debut de La Academia Prensa LaFlia / Julio Ruíz

De madre rosarina y padre brasileño, Palao nació en la Argentina y vive en el partido bonaerense de Escobar. A pesar de su juventud, tiene una amplia trayectoria en el mundo de la danza. “Empecé a bailar desde muy chico, cuando tenía nueve años”, relata. Incluso, apostó todo para hacer una carrera en el ambiente y llegó a dejar el colegio, aunque luego lo completó.

Comenzó a trabajar a los 17 años y, desde ese momento, no paró. “Mi rutina es diferente a la de un chico de 24 años, porque estoy muy enfocado en mi carrera. No solo hago danza, sino que también trabajo mi físico y la cabeza, porque hay que estar preparado, predispuesto y ser profesional. Es todo un combo que te lleva a que después se vean los logros”, reflexiona.

Juan Manuel Palao tiene raíces brasileñas Instagram @juanmanuelpalao

Palao entrena tres veces por semana con un personal trainer, además de las clases y ensayos que realiza diariamente. Parte de su secreto para resistir a la rutina es “un desayuno potente”: “Tengo que comer muy bien con alimentos fit”.

Antes de La Academia

“Empecé a trabajar con productoras y haciendo shows y cada vez me fui insertando más, Mi nombre se hizo más conocido, fui a castings, me recomendaron, me fueron llamando y apostaron a mi laburo, porque saben cómo trabajo”, destaca Palao.

Palao trabajó en videos musicales de Tini Stoessel Instagram @juanmanuelpalao

El joven participó de innumerables producciones, desde shows en vivo en teatros y obras, hasta videos musicales y campañas publicitarias. Colaboró en videoclips de artistas reconocidos, como Tini Stoessel, Lali Espósito, Yandel, El Polaco, Camilo, Jimena Barón, Emilia Mernes y Bandana, entre otros. Con Ozuna y Sebastián Yatra compartió escenario en el Luna Park, y con Ecko y la Banda XXI, en el Gran Rex.

El joven hizo la campaña de trajes de baño de la marca de Florencia Peña Instagram @juanmanuelpalao

Durante dos años participó de Sex, el éxito teatral de José María Muscari, y además realizó una obra en el Colón junto a Disney. Con la compañía de entretenimiento también contribuyó con dos series, Entrelazados y BIA (ambas de Disney+).

Palao se desempeña desde adolescente como bailarín, actor y modelo en producciones teatrales, musicales y publicitarias Instagram @juanmanuelpalao

A su vez, protagonizó la campaña de la colección de ropa de Florencia Peña. “Estuvo increíble, porque ella es muy buena onda. Yo siempre la admiré, así que fue un placer”, observa.

Su debut en ShowMatch

Aunque no le falta experiencia, jamás se imaginó “llegar a lo de Tinelli”. “Nunca tuve expectativas de ser famoso ni mucho menos, dejo que fluya”, asegura Palao, quien cuenta que ingresó al certamen gracias a Romina Richi. “Laburé con ella en Sex y me pidió que la acompañara con esto. Habló con la producción, a ellos les gustó mi look y mi trabajo, y accedieron. Sucedió así. Fue muy sorpresivo y no me lo esperaba”, explica.

El bailarín recuerda que todo sucedió “de un día para el otro”, cuando estaba cenando con su familia y “de repente” le avisaron que tenía que ir a ensayar.

El joven se muestra agradecido por lo que le está sucediendo y por formar pareja con Richi. “Somos un equipo”, sintetiza. Sobre su futuro en el show, remarca: “Para mí lo importante es disfrutar y pasarla bien, como la estamos pasando ahora. El debut fue increíble”.

Soltero y sin apuro

Durante la emisión de este martes de La Academia, Jimena Barón y Guillermina Valdes, ambas miembros del jurado, no pudieron evitar murmurar entre ellas cuando apareció el bailarín en el piso e, incluso, hubo un intercambio de chistes “picantes”.

A pesar de su atractivo y carisma, Palao revela que está “solo hace muchos años”. Aunque señala que está “abierto para que sea quien sea y que fluya”, admite que no le gusta estar en pareja. “Prefiero estar conmigo mismo. Ahora estoy solo y no se me presentó ninguna oportunidad de estar con alguien”.

Sobre su círculo íntimo, detalló: “Laburo hace bastante de esto y, si bien no tenía tanta exposición antes de llegar a lo de Tinelli, mi familia ya está acostumbrada”.

En el debut de La Academia, Palao se robó el protagonismo Instagram @juanmanuelpalao

Y completa: “Están todos super alegres, porque es un paso importante. Es muy importante tener una familia y amigos que te apoyen. Más en esta carrera, que a veces es tan dura y hay que mantenerse firme”.

LA NACION