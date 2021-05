Luis Miguel, la serie: las mentiras de la segunda temporada

El estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en Netflix trajo todo tipo de controversias en torno a la vida profesional y personal del “Sol” de México, sobre todo con aquellos temas a los que los directores le sumaron un poco de ficción para hacerlos más atractivos para los espectadores. Por eso, hay una pregunta que sobrevuela: ¿qué es verdad y qué mentira?

[A partir de acá, podría haber spoilers]

¿Qué pasó hasta ahora?

Hasta el momento, se estrenaron seis capítulos de esta nueva entrega y solo restan dos, que se incluirán en el catálogo de la plataforma de streaming el 23 y el 30 de mayo, respectivamente.

Trailer de "Luis Miguel, la serie", temporada 2 - Fuente: Netflix

Los episodios están narrados en dos líneas de tiempo, que muestran al intérprete en una encrucijada sobre cómo abordar la fama a nivel internacional como ídolo latinoamericano y encontrar el equilibrio con las demandas de su tensa vida familiar.

Esta temporada relata situaciones cruciales en la vida del cantante, como la búsqueda desesperada de su madre Marcela Basteri, tras su desaparición, para lo cual contrata al Mossad (agencia de inteligencia de Israel).

A su vez, expone la tensa relación que el artista tiene con su abuela paterna y su tío, al ver que quieren sacar provecho del talento de Sergio Basteri, su hermano menor, al igual que lo hizo su padre (Luis Rey) con él. Por este motivo, Micky decide llevarse al niño a vivir con él.

Otro de los puntos clave de esta segunda parte, y uno de los más esperados por la audiencia, es el primer encuentro con su hija Michelle Salas, que tuvo junto a la artista Stephanie Salas, cuyo personaje en la serie es nombrado como Sophie.

Aunque, sin dudas, uno de los episodios más desgarradores relata el momento de la muerte de su manager y confidente Hugo López. Allí, queda en evidencia el gran dolor que le causó al intérprete de “Te extraño” la partida del representante argentino.

El problema es que a medida que se fueron estrenando los capítulos comenzaron a salir a la luz videos, entrevistas y mensajes en las redes sociales que dejaron en evidencia que las situaciones no habrían sido contadas tal cual ocurrieron. Al parecer, los directores, Humberto Hinojosa y Natalia Beristáin optaron por sumarle un poco de ficción al relato, para que sea más atrapante.

Seis mentiras de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie

1. El día en que Luis Miguel conoció a Michelle

En el segundo capítulo de la nueva temporada, titulado “Noche de paz”, se puede ver el primer encuentro entre Micky y su hija Michelle (encarnada por Valery Sais), cuando la nena tenía siete años. Luego, en el episodio siguiente -“Suave”- muestra en simultáneo el octavo cumpleaños de la nena y su reencuentro, 11 años después (con la interpretación de la argentina Macarena Achaga).

De acuerdo a la serie, Luis Miguel conoció a su hija cuando ya era una nena. Pero su madre, la cantante y actriz mexicana Stephanie Salas, reveló en distintas entrevistas que esto no fue como se mostró en la ficción.

La mujer indicó a la revista Hola! que el “Sol” vio regularmente a su hija durante aproximadamente tres años. “Yo, personalmente, la llevaba a su casa, donde él, su abuelo Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo, la pasaban muy bien, la consentían y la niña regresaba contentísima y llena de regalos”, recordó.

LUIS MIGUEL LA SERIE - Temporada 2 (LAR) VALERY SAIS como JOVEN MICHELLE SALAS y DIEGO BONETA como LUIS MIGUEL en el Episodio 202 de LUIS MIGUEL LA SERIE Temporada 2. Camila Jurado/NETFLIX

El cantante y Salas se conocieron en 1985. “A los 17 empezamos a salir en un plan más romántico”, señaló la artista, que conocía al padre de su hija desde los nueve años. Y agregó que “no fue un noviazgo formal”, porque ella siempre entendió que él no podía blanquearla por su carrera.

Tenían 19 años cuando se separaron. Poco tiempo después, ella se enteró de que estaba embarazada. “Para él fue un baldazo de agua fría. ‘¡Cómo es posible!’, fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio profundo de 5 o 10 minutos. Temí que, tras el silencio, viniera lo peor. Creo que tuvo sentimientos encontrados; lo meditó, lo digirió y reaccionó de una manera muy sensata y ecuánime. Sacó esa parte de hombre maduro y me dijo, mientras me tocaba el vientre: ‘Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí’”, recordó la actriz.

La foto de Stephanie Salas embarazada de Michelle, compartida por su hija en Instagram con motivo del Día de la Madre. Instagram: @michellesalasb

Una de las escenas más dulces de la serie muestra a Michelle de niña, cuando encuentra en la casa de su papá un libro en italiano con la historia de Pinocho, el cual le había regalado al cantante su abuela, Marcela Basteri. De acuerdo a la ficción, el artista le contó el cuento y luego se lo obsequió.

“Mejor cuéntame uno de Pinocho o Meglio raccontarmi una storia su Pinocchi”, escribió Stephanie a comienzos de mayo en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a esta escena y dando a entender que era todo mentira.

Stephanie Salas dio a entender que el obsequio de un cuento de Pinocho a su hija que muestra Luis Miguel, la serie, es mentira. Instagram: @stephaniesalasoficial

Pese a que no es cierto que Micky conoció a su hija a los siete años, es verdad que desapareció abruptamente de su vida por un largo tiempo. “Así, sin más. Sin que hubiera entre nosotros algo que lo detonara, nada”, aseguró Salas en relación al día en que dejó de aparecer en la vida de Michelle.

El capítulo “Suave” aborda el reencuentro del “Sol” de México y su hija. Es cierto que en 2006, la influencer de moda, que actualmente vive en España, se mudó con él a Los Ángeles para reforzar su relación, pero luego algo pasó entre ellos y volvieron a alejarse.

En aquel momento, según relató el abogado Ilan Katz al programa Me lo dijo Adela, padre e hija se juntaron por la prueba de ADN. “Nos fuimos a Los Ángeles. Recuerdo que un día fue la prueba para Michelle y al día siguiente la hicimos con Luis Miguel; y la enfermera me dijo, tras hacerle la prueba a él: ‘No necesitas una prueba’. Dos semanas después salieron positivas”, señaló el letrado.

En un reciente posteo, Michelle escribió: “Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”. Muchos de sus seguidores tomaron el mensaje como una respuesta a los capítulos que hablan de su relación con su padre y le sugirieron que cuente su versión de los hechos.

2. El presunto femicidio de Marcela Basteri

Existen muchas hipótesis sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, hace 35 años. Pero en la serie hay una que pisa más fuerte: que la mujer fue víctima de femicidio.

La ficción muestra que el cantante contrata al Mossad, servicio de inteligencia israelí, para investigar la desaparición de su mamá. Los agentes lo alertan sobre una extracción de dinero de una de las cuentas de Marcela en Europa y el “Sol” viaja para corroborar si es ella quien lo hizo.

Sin embargo, la persona registrada por las cámaras del banco es una exvecina de la familia, María Carrasco. El artista la encara y la mujer le da a entender que Luis Rey le dio el pasaporte de su madre para hacer esa transacción y le confiesa que escuchó gritos en la casa de sus padres el día de la desaparición de Marcela.

Luis Miguel con sus padres, Marcela Basteri y Luisito Rey GROSBY GROUP - LA NACION

En la escena de la muerte de Luis Rey se puede ver, con el efecto de flashback, cómo el padre de Micky le hace jurar a su hermano Mario “Tito” Gallego (interpretado por Martín Bello) que no revelara lo que ocurrió con Marcela. Sin embargo, según consignó la revista Quién, el progenitor de Luis Miguel estaba en coma y ese diálogo habría sido una licencia dramática que se tomaron los guionistas para sumarle más tensión a la trama.

En el primer episodio de la segunda temporada, el “Sol” encara a su tío y le pregunta qué pasó con su mamá. “No fui yo, fue tu padre. Le dio el pasaporte y su cuenta a María”, confiesa. Y, presionado por el cantante, revela: “Fue un accidente, estaban discutiendo. Está en Las Matas, búscala”.

La misma versión es la que le da el Mossad al artista: le informan que el cuerpo de su madre estaría enterrado en el fondo de la casa familiar en Las Matas, España. Sin embargo, el artista no logra comprobarlo porque la vivienda fue comprada por otra familia y no se la quieren vender.

Javier León Herrera, autor de dos libros biográficos del cantante, Luis Mi Rey y Luis Miguel: la historia, y quien asesoró a los guionistas de la serie, sostiene que la mamá del cantante murió y los detalles de su deceso “son escabrosos”.

Sin embargo, dos periodistas contradicen esta versión. El primero de ellos es el mexicano Ernesto Buitrón, que afirma que la ficción muestra “inconsistencias” en relación a la muerte de Marcela.

“La serie plantea una cosa, pero en la vida real tenemos otros elementos que nos dan a entender qué pasa con Marcela”, disparó Buitrón en Secretos Verdaderos (América).

Y agregó: “Periodísticamente, los dos primeros capítulos de esta nueva temporada nos han dejado más preguntas que respuestas. Si está muerta la señora Marcela, ¿por qué no se dice cómo? ¿Por qué no se dice quién? Se plantea a medias. Me parece que Luis Miguel es quien inspeccionó cada uno de los capítulos”.

La última foto que se saca Luis Miguel y sus hermanos junto a su mamá Marcela, antes de su desaparición, en Luis Miguel, la serie. Netflix

En aquella entrevista, Ventura le compartió al periodista un fragmento de una entrevista que el hermano de Luis Rey dio en la televisión española. Allí, aseguró haber hablado por teléfono con su cuñada hacía un año. Frente a esto, Buitrón consideró: “Hay muchas incógnitas. Un familiar directo te dice que no está muerta, pero la serie te dice que puede que sí. Y de repente te acercás, buscás a la familia y te dicen: ‘No sabemos, no queremos’”.

Finalmente, el mexicano cerró diciendo que, para él, Luis Miguel “ha querido ocultar una verdad”. E indagó: “Si Marcela está muerta, ¿dónde está?”.

El segundo periodista que desmintió la versión de la serie es el argentino Oscar “Negro” González Oro, quien afirmó que Micky tiene a su mamá escondida en Europa. Lo hizo cuando se hablaba de que una indigente encontrada en la Argentina, llamada Honorina Montes, era en realidad Basteri, algo que después la Justicia desmintió.

“Luis Miguel gastó fortunas en buscarla y la encontró en Italia. La sacó del hospicio y le compró un departamento y la tuvo ahí. Lo sé de él, de primera fuente. Equipos enteros de investigadores buscándola por el mundo”, detalló.

Según el periodista, la mujer se fue porque “estaba harta de tratar con Luis Rey, que era un delincuente”. Y afirmó que no se borró totalmente de su vida, sino que “lo contactó para un cumpleaños, para unas fiestas”.

En una entrevista, un exdirector de Interpol en México, llamado Miguel Aldana, aseguró que la madre del cantante está viva y que incluso se reencontró con su hijo, con quien todavía se mantendría en contacto, según consignó al medio mexicano El Debate. El exfuncionario también dijo que la mujer tuvo dos hijos más, a los cuales el artista conoce.

De acuerdo a los dichos de Aldana, Basteri se alejó después de una fuerte pelea con Luisito Rey, padre del intérprete, y por eso viajó a la Argentina. El exdirector de Interpol confesó que él mismo habló con ella, quien le explicó los motivos de su desaparición.

La realidad es que, a la fecha, todavía no hay una causa en la Justicia que confirme el paradero de Marcela, ni si está viva o muerta, y su familia la sigue buscando. Por ahora, las teorías siguen siendo conjeturas, aunque parece ser que oficialmente el cantante dio el tema por resuelto.

3. Tinnitus: el accidentado recital de Perú

En el capítulo dos de la nueva temporada de la serie, Luis Miguel hace una presentación en Lima, Perú, en 2005, y por un problema de sonido sufre una lesión en el tímpano que le provoca tinnitus.

Mucho se habló de este padecimiento que aún le afecta al “Sol” la audición del oído izquierdo. Pero la información, tal cual la relató la producción de Gato grande y Metro Goldwyn Mayer, fue desmentida a El Comercio por una seguidora del cantante llamada Lucy Gómez Sánchez, quien afirmó que Micky nunca se presentó en el país sudamericano en ese año.

Sí lo hizo un año antes, en la explanada del Estadio Monumental de Lima, pero el concierto se desenvolvió con normalidad.

En Luis Miguel, la serie afirman que el artista tuvo un incidente con el sonido en un recital en Lima, Perú, que le dañó el tímpano. Mayra Ortiz/NETFLIX

Sin embargo, el empresario Jorge Fernández, responsable de algunos de sus espectáculos en Perú, explicó al diario peruano que sí hubo un problema con un equipo de sonido, pero ocurrió en una cena show en el restaurante Muelle Uno, frente al mar en la Costa Verde, en 1993.

“Hubo un problema en el Muelle; se empezaban a utilizar los auriculares en el oído y el retorno de la música lo escuchaba por ahí. Cuando vi en los ensayos que estaban utilizando eso, yo le dije al sonidista, que era de ellos -porque los grandes cantantes siempre vienen con sus sonidistas o su técnico de sonido-, que me parecía inapropiado y que había que tener cuidado porque estábamos al frente de un cerro con antenas de radio y se podía filtrar el sonido. El técnico me dijo que no, que a ellos no les iba a pasar”, recordó Fernández.

“En la primera canción se filtró el sonido y tuvo que salir del escenario. Insultó al técnico de sonido y luego lo despidió, tengo entendido. Luego, regresó y cantó”, relató, y aseguró que “no hubo necesidad de ir al médico” como se ve en la serie.

El portal mexicano 24 horas sostuvo que el incidente que le provocó el tinnitus al cantante habría tenido lugar en la Argentina. En 2004, el artista encabezó una gira por varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

“Esto es real, y está documentado, pero no sucedió como lo presenta la serie”, afirma el medio. Y detalla: “En algunos videos de YouTube se puede ver a Luis Miguel mientras canta un medley de algunos de sus éxitos como “Sol, arena y mar” y “Suave”. Al momento del coro de dicha canción, se escucha que se sube el audio del canal, por lo que Luis Miguel salta y voltea hacia la consola con el ingeniero de audio”.

La publicación resalta que el vocalista se agarró el audífono, por lo que se supone que no podía escuchar bien. “Los ingenieros subieron el audio, pero se pasaron y lastimaron el oído del cantante”, afirma.

Más allá de esto, lejos está lo que ocurrió de lo que mostró la serie, en la cual el recital tuvo que ser suspendido y el artista salió por un pasillo con el oído ensangrentado. Luego, tuvo que ser internado en un hospital por este problema. De haber sucedido así, habría sido un escándalo.

En 2014, en un show que brindó en el Estado GEBA, el “Sol” de México tuvo que retirarse del escenario por un tremendo dolor en el oído. Lo ocurrido fue filmado por Lucía Roccella, una espectadora, y subido a YouTube. En el video pueden percibirse las muestras de dolor y señas que el artista le hace a sus músicos. Tardó varios minutos en recuperarse.

4. El funeral de Hugo López

En el capítulo “Te extraño”, la serie aborda la muerte del manager y confidente Hugo López. El episodio retrata el profundo dolor que sintió el cantante al perder a la persona que lo guio en su carrera artística y, muchas veces, cumplió el rol de padre.

En la ficción, Alex McCulskey (César Santa Ana), mano derecha de López, le pide al cantante que vaya a la casa de su manager porque este tiene algo importante que decirle. Cuando llega, es recibido por la esposa, Lucía Miranda (interpretada por Luz Cipriota), quien lo dirige hacia la habitación, donde el hombre lo aguarda sentado en un sillón.

La escena en la que Hugo López (César Bordón) le cuenta a Luis Miguel (Diego Boneta) que se está muriendo, en Luis Miguel, la serie de Netflix. Camila Jurado/NETFLIX

La escena es desgarradora; pese a que no se escucha, se puede ver a Hugo hablando y a Micky que no logra contener las lágrimas y lo abraza con fuerza. Inmediatamente después, se muestra su velatorio, que es realizado en la misma vivienda.

De este momento íntimo participan también su hermano Sergio Basteri (Axel Llunas), su abuela Matilde (Lola Casamayor) y su hija Michelle (Valery Sais), que llega en compañía de su mamá Sophie (Pilar Santa Cruz).

Pese a que es real el sufrimiento que le causó a Micky la partida de su manager, lo relatado en la serie difiere con lo ocurrido en la vida real. La modelo argentina Lucía Miranda fue quien reveló cómo fueron los últimos días de su esposo.

Luis Miguel (Diego Bonetta) y Lucía Miranda (Lus Cipriotta) en la escena del funeral de Hugo López, en "Luis Miguel, la serie" de Netflix. Netflix

La mujer contó que el encuentro final entre Luis Miguel y Hugo se dio en el hospital. Su esposo ya estaba mal y el cantante lo fue a visitar. Pese a estar muy débil, le habló de los próximos pasos a seguir en su carrera profesional, pero Micky lo miraba y lloraba.

Miranda recordó también que al salir de la habitación, el artista golpeó las paredes con furia, maldiciendo a la enfermedad que tenía su amigo y preguntándose por qué le tenía que pasar esto a él, siendo tan joven.

Hugo López junto a Luis Miguel y el artista Marc Anthony. Instagram: @lucia_miranda13

Finalmente, la esposa del manager argentino desmintió otra escena de la ficción: en la vida real el “Sol” no estuvo en el velatorio de Hugo, ya que estaba de gira por Sudamérica.

El representante argentino murió en noviembre de 1993, a los 51 años, producto de un cáncer de colon. Pese a que supo de su enfermedad a comienzos de aquel año, decidió mantenerla en secreto hasta sus últimos días.

5. Romance con la chica “Everybody Loves Banana”

En el tercer capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se puede ver un fugaz amorío entre el cantante y Paola Montero (interpretada por Fátima Molina), una vocalista a la que luego apodan “la chica “Everybody Loves Banana”.

Esta forma de llamarla hace alusión a un famoso tema de la banda Garibaldi, por lo que se presume que se trata de Patricia Manterola, una de sus cantantes. La artista reconoció que salió con el “Sol” durante una corta temporada.

Sin embargo, Paty no se identificó con ese personaje de joven aventurera y rebelde que plantea la serie. Y menos con la parte en la que alienta al artista a viajar a Viña del Mar, en 1994, y faltar al cumpleaños de su hija Michelle.

La serie de Luis Miguel muestra su fugaz amorío con Paola Montero (Fátima Molina), a quien apodan la chica “Everybody loves banana”. Los fans afirmaron que apunta a Patricia Manterola, excantante de Garibaldi. Netflix/ Instagram: @patriciamanterola

Por este motivo, la ex Garibaldi emitió un comunicado en el que afirmó que no tiene nada que ver con el personaje que interpreta Fátima Molina.

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado: la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”, comenzó escribiendo la también actriz.

Y continuó: “Categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”.

La exvocalista de Garibaldi Patricia Manterola condenó la aparición de un personaje que haría referencia a ella en la serie de Luis Miguel. Instagram: @patriciap

Manterola se mostró ofendida y afirmó que el proyecto trastoca su integridad en distintos aspectos. “Por razones obvias, este tratamiento que se le da a dicho personaje afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Como sucede en muchos casos donde con el escudo de ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia”, sostuvo.

La exvocalista de Garibaldi asumió que “es claro que para que una ‘historia de ficción’ funcione, se necesitan ‘crear personajes’ antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas”. “Muy por el contrario de como lo plantea la serie y por si existiera la duda, quiero dejar muy claro que jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar; no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, resaltó.

Finalmente, Manterola advirtió que siempre levantará la voz para que se respete a las mujeres. “Es alarmante cómo en estas épocas donde necesitamos más que nunca hacer valer nuestros derechos, que existan producciones que ‘cubriéndose’ detrás del término ‘ficción’ sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal”, concluyó.

6. El doble rodaje del videoclip de Ayer

“Ayer” es el nombre del cuarto episodio de la nueva temporada. Cuenta cómo fue la filmación del videoclip de la icónica canción del álbum Aries, que logró conquistar el mercado estadounidense.

En la ficción, se muestra una reunión entre el artista, su representante y la productora a cargo del disco, en la que Patricio Robles (interpretado por Pablo Cruz Guerrero) plantea que el material logrado le parece anticuado y que no reflejaba a la nueva versión del cantante que querían mostrar, más alejada de los boleros. Por este motivo, propone probar con una segunda versión más novedosa. El problema es que el disco ya está por salir y que gastaron mucho dinero en la primera.

Por presión de la estrella latina, los empresarios deciden hacer otro video, muy distinto al anterior, pero intentando ajustarse al escueto presupuesto y con la condición de que la prensa no se entere.

En el medio del rodaje, Luis Miguel se enfrenta al desafío de tener que cuidar a su hija Michelle y la termina llevando al estudio de grabación. En un momento, la nena se pierde y es encontrada afuera por Hugo López. Finalmente, el cantante prioriza la familia y abandona el set.

El disco Aries de Luis Miguel fue certificado triple platino en México. Netflix

Lo curioso es que lo relatado en la serie no se condice con la realidad, porque no fueron dos rodajes sino tres los que se hicieron para lograr el material final del videoclip. El primero estuvo a cargo de Benny Corral; el segundo, de Rubén Galindo; y el tercero, de Gustavo Garzón, según informó la revista Elle México.

El video oficial terminó siendo un híbrido entre las versiones de cada uno de los directores, con las tomas de Luis Miguel al piano, la lluvia dentro de una habitación, una mujer, un caballo y la sombra de un águila.

La primera mentira que se ve en la serie es que el video es grabado en un estudio, mientras que en la realidad todas las versiones fueron filmadas dentro de una mansión de la Ciudad de México.

En la primera edición, que fue la oficial de la disquera Warner Music, aparece el artista cantando con la sombra de un águila, una mujer desnuda de espaldas, y le sumaron la escena de la lluvia dentro de la habitación.

El segundo video, dirigido por Gustavo Garzón, fue el más parecido a lo que se vio en la serie. El mismo fue el que apareció en los canales de música como VH1. En él aparecía el caballo blando, la mujer vendada y Luis Miguel tocando el piano.

Mientras que el la tercera grabación, se puede ver a una modelo que camina por un bosque y se hamaca, vestida con un body y una túnica blanca con transparencias.

Más allá de cada particularidad, las tres versiones se nutrieron de las otras filmaciones para su resultado final. Y, al día de hoy, solo la productora conoce cuánto dinero terminaron gastando en esta gran apuesta.

Sin embargo, poco importa ya que “Ayer” logró encabezar la lista del Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos. Y el disco Aries fue certificado triple platino en México, donde vendió más de 1 millón de copias, y diamante en la Argentina.

LA NACION