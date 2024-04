Quién es Julián Kartún, el hombre detrás de Caro Pardíaco que es furor cada miércoles en Olga

Escuchar

“Era una joda y quedó”, dijo Julián Kartún sobre el personaje que compuso para Cualca, programa del cual era guionista. Está hablando de la más conocida de sus creaciones: Caro Pardíaco, la cheta de ZN (zona norte de Buenos Aires) que quería “modificar el pensamiento del mundo a través de Twitter” y que ahora retornó a los medios en Se extraña a la nona, programa que se emite en el canal de streaming Olga, como “influencer, fitfluencer, community manager, creadora de contenido o content creator”.

En una entrevista, el actor y cantante de la banda El Kuelgue, comentó que el personaje es una “fusión de personas” que conoció a lo largo de los años y que responde a un “estereotipo, muchas veces visto por ahí” pero que ya tiene “su propio mundo y personalidad”.

Parece mentira, pero hace un par de semanas una influencer argentina denunció que Caro Pardíaco está basada en ella (¿es o se hace?) cuando hace 12 años que la joven rubia de clase alta, hija de un empresario “con muchas empresas y muchos empleados” (ahora menos, reconoce, debido a la realidad económica del país) y fanática de las redes sociales hace reír a los espectadores. Solo un dato para retratar su dimensión: su debut en Olga logró captar a más de 70.000 espectadores en vivo.

Artista de familia

Julián nació el 7 de noviembre de 1983, en el barrio de Villa Crespo, Buenos Aires, en una familia de artistas: su padre, Mauricio Kartún, es dramaturgo y director; su madre, Mónica Estévez, es actriz.

Se inició en la actuación desde pequeño y no paró. “Era un poco lo que tenía que pasar, no tenía otras posibilidades”, bromeó en una entrevista, quien debutó como actor a los 10 años en la obra teatral Rebelión en la granja, de Víctor Laplace.

Pero, además de la familia, también tuvo otras influencias. Dice haber consumido mucho los programas de humor absurdo Cha Cha Cha (con Alfredo Casero y Diego Capusotto) y Juana y sus hermanas (Juana Molina) y los ingleses Benny Hill y los Monty Python. En su adolescencia, integró una banda de punk y estudió clown e improvisación. A Filo.news dijo: “Hay mucho humor en las obras de mi viejo, eso me acompañó siempre. Yo era el payasín del grado. La comedia siempre fue parte de la dinámica de mi vida”.

Julián Kartún El País - Uruguay

Desde 2004, lidera El Kuelgue, una banda musical integrada por amigos que mezcla diversos estilos y que fue elegida por el propio Paul McCartney para telonear dos de sus shows en Argentina. “Es el proyecto que más me identifica porque siempre me permitió jugar y poner todas mis necesidades artísticas en función de eso y sin depender de que me convoquen porque es mío. Desde muy chico me puse a satisfacer mis necesidades sin esperar un proyecto”, comentó en la misma entrevista en Infobae.

En televisión acumula muchas experiencias. Su debut en la pantalla chica fue en Magazine for Fai a los 12 años, en un momento en el que sus padres no querían que actuara. “Corté y volví más de grande. Mi objetivo era juntar plata para comprarme una cámara”, contó. Trabajó como editor de video para Telefe y MTV.

Fue parte importante de Cualca, un segmento de sketches con Malena Pichot que perteneció en principio a Duro de Domar (con Roberto Pettinato) pero que luego del éxito se mudó a YouTube. A partir de aquí retomó con fuerza la actuación.

El humor de Caro Pardíaco se hizo más grande en Peligro: Sin codificar donde ya compartía espacio con Yayo Guridi, ahora conductor de Se extraña a la nona.

“Mi viejo me dijo, ese es el personaje que hacía yendo a Córdoba con mi hermana (...) Caro me salvó la vida. Llegó a un pico, le fuimos encontrando el mundo (...) Es un chabón con una peluca haciendo de mujer, no existe algo anterior a eso, y a mí me divierte”, dijo a Filo.news en 2021.

Julián Kartún en el Obras sold out de El Kuelgue Guido Adler

Quién es Caro Pardíaco

Caro Pardíaco apareció por primera vez en Cualca, una serie de sketches en el programa Duro de Domar y que luego fue furor en YouTube. Desde el inicio se presentó como una joven rubia de clase alta porteña, hija de un empresario multimillonario (“con muchas empresas con un montón de empleados”) y fanática de las redes sociales.

El personaje creció en Peligro: Sin Codificar, donde tuvo apariciones recordadísimas como la del Día del Trabajador (“o algo así”) y donde contó su máxima aspiración: “Modificar el pensamiento del mundo a través de Twitter”. Desde entonces, su creador, Julián Kartún, la llevó al teatro en muchas oportunidades. Y, aunque estaba desaparecida hasta su retorno en Olga, miles de usuarios de TikTok la han seguido imitando todos estos años.

Ahora, en el programa Se extraña a la nona, vuelve a hacer dupla con Yayo, quien no aguanta la carcajada cada vez que Caro Pardíaco tiene su columna y habla de su vida como chica de la ZN (zona norte de Buenos Aires). En su regreso a los medios, el personaje fue visto por 70.000 espectadores en vivo.

Caro Pardíaco se hizo tan famosa que tiene su propia página en Wikipedia con datos como que es estudiante de psicología, que desayuna de forma saludable, va al gimnasio y es dueña de tres bares llamados Forrah, Pertenenciahh y Bibliotek. De apariencia hueca y solo preocupada por la moda y la pose, Caro Pardíaco mezcla humor negro, indirectas hacia los políticos y diversos cuestionamientos sociales.

En 2019, Julián actuó en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Allí, se puso en la piel de un protagonista de radionovela que es contratado para engañar a los villanos de turno. Por entonces también participó en la serie Sandro de América, donde encarna al bajista de su primera banda, Los de Fuego, que, según la historia, un día le vino pánico escénico y Sandro tuvo que agarrar el micrófono para salvar las papas dando inicio a su leyenda. En 2023, Kartún interpretó a Luis Alberto Spinetta en la serie de Netflix El amor después del amor”. También actuó en varias películas, entre ellas La última fiesta y Mamá se fue de viaje.

“¿De qué te reís?”, le preguntaron en una entrevista para Almagro Revista. El actor todoterreno contestó: “Se puede reír de todo, se puede hacer humor con todo, pero siempre teniendo buen gusto y sin lastimar a la otra persona. Por eso disfruto del humor más absurdo, porque es el más inocente, el más naif, el que no lastima a nadie”.