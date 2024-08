La determinante actitud de Ben Affleck que habría llevado a su separación definitiva de Jennifer Lopez

Escuchar

Desde hace varias semanas, Jennifer Lopez y Ben Affleck están en boca de todos. Lo que empezó como un reencuentro, una segunda oportunidad y una boda de traje y vestido blanco, hoy está más cerca de las diferencias, la soltería y hasta un posible divorcio. Los rumores de que la cantante y el actor estarían separados cada vez resuenan con más fuerza. Incluso en los últimos meses trascendió que habría habido un hecho puntual por el cual la pareja podría firmar los papeles y romper definitivamente su matrimonio.

El 24 de julio, la intérprete de “Let’s Get Loud”, cumplió 55 años y para celebrarlo organizó una megafiesta con temática de Bridgerton. Sin embargo, lo cierto es que la atención no solo estuvo en la despampanante decoración y los vestuarios de época, sino también en la evidente ausencia del marido de la cumpleañera.

Jennifer Lopez celebró sus 55 años lejos de Ben Affleck (Foto: Instagram @jlo)

Pero, ahora se conoció qué habría estado haciendo el director de Argo el día que su esposa cumplió años. Según publicó The Daily Mail, el miércoles 24 de julio, día del cumpleaños de Lopez, Ben Affleck habría comprado una nueva mansión de soltero en el barrio Pacific Palisades, en Los Ángeles, California. ¿El precio? 20,5 millones de dólares. Personas cercanas a la cantante le dijeron al medio que esta nueva adquisición del actor y el hecho de que la operación se habría concretado justamente ese día fue “una puñalada en el corazón”. Esta habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Según el medio, tras un fallido intento de reconciliación en las últimas semanas, los actores estarían avanzando con el divorcio. De acuerdo a lo que especificaron, los documentos “están finalizados, pero aún no entregados”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en julio de 2022 (Foto: Instagram @jlo)

Sin embargo, esta no fue la única “operación inmobiliaria” que tuvo lugar el día del cumpleaños de Lopez. Así como ese día el protagonista de Perdida se convirtió en propietario de una casa de soltero, según confirmó People, del otro lado del país, JLo vendió su penthouse de Nueva York por 23 millones de dólares.

Asimismo, tan solo unos días antes, los actores pusieron en venta su exclusiva mansión en Beverly Hills por una suma de 68 millones de dólares, según indicó People. Estas operaciones inmobiliarias, sumado al hecho de que actualmente viven separados y qué él no haya estado en el cumpleaños de ella, alimentan cada vez más los indicios de que el final de la pareja podría estar cerca.

Justamente, sobre el posible divorcio, una fuente cercana le dijo a The Daily Mail que los papeles se finalizaron hace un mes “pero están esperando el momento adecuado para entregarlos”. Cuando el momento llegue, “emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron”. “Sinceramente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se fue y ambos lo aceptaron”, sostuvieron.

Jennifer Lopez sorprendió a todos al mostrar cómo están hoy Max y Emme, los mellizos que tuvo con Marc Anthony

En medio de los rumores de su ruptura de Ben Affleck, la intérprete de “On The Floor” sorprendió a sus 251 millones de seguidores al publicar postales de Maximilan y Emme, los mellizos de 16 años que tuvo con Marc Anthony. “Mi corazón entero” escribió Lopez en la publicación, que tuvo cerca de dos millones de “Me Gusta”.

Así están hoy Max y Emme, los mellizos de 16 años de Jennifer Lopez y Marc Anthony (Foto: Instagram @jlo)

En la primera foto se la pudo ver abrazada a su hijo Max, quien lucía una camisa y unos pantalones blancos. El adolescente pegó el estirón y ya es casi tan alto como ella. La segunda imagen, en tanto, fue una selfie que se tomó con Emme. En la postal se pudo ver que la adolescente, quien desde hace un tiempo se identifica como no binaria, luce el cabello corto y al igual que sus padres es fanática de la música, puesto que en la foto llevaba sus auriculares alrededor del cuello.

