Adolescencia: qué dijeron los responsables de la exitosa serie sobre la realización de una segunda temporada

Adolescencia se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix y en la ficción británica más vista de la plataforma. En cuatro episodios grabados en plano secuencia, la serie retrata la vida de Jamie Miller, un joven de 13 años interpretado con maestría por el debutante Owen Cooper, que es acusado de asesinar a una compañera de colegio. Y si bien todos los ejes planteados en la trama se resuelven, millones de espectadores de todo el planeta se quedaron con ganas de más. Por eso, debido a su inesperado suceso y a los fanáticos que cosechó en tan solo un par de semanas, la idea de la realización de una segunda temporada comenzó a instalarse en los medios y en las redes. Este viernes, Stephen Graham, actor, creador y guionista, se refirió al tema sin rodeos.

Stephen, que interpreta al padre de Jamie, Eddie Miller, se mostró muy sorprendido tanto por las excelentes críticas como por el número de espectadores y refiriéndose a la posibilidad de una segunda parte, reveló: “Tenemos que ver cómo le va en las siguientes semanas... Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia”.

Padre e hijo en una de las escenas más impactantes de Adolescencia, la ficción británica que se impuso en todo el mundo

De esta manera, dejó en claro dos cosas: que la trama que tiene a Jamie y su familia como protagonistas no tendrá una segunda vuelta, pero al estilo de True Detective, Fargo o The Sinner, la franquicia podría seguir, pero con tramas totalmente distintas e independientes.

Mientras tanto, la esposa de Stephen, Hannah Walters, quien interpreta a la Sra. Bailey en la ficción, catalogó a las críticas positivas de la serie como “abrumadoras”, pero, en sintonía con su marido, indicó: “Está claro que no tiene sentido seguir la historia desde el punto en el que la dejamos, pero tampoco estamos pensando en una precuela. Sin embargo, la idea de filmar todo en un capítulo en una sola toma fue genial y todavía se le puede sacar mucho provecho a la naturaleza humana. Si todo va bien, creo que todos vamos a ser felices”, indicó, ofreciendo un guiño a los fanáticos de la serie.

Su esposo, que creó y escribió el programa junto con Jack Thorne, admitió que no esperaba que Adolescencia se convirtiera en un fenómeno global. “ Supongo que lo que estoy tratando de decir es que no teníamos idea del impacto social que iba a tener. Pero parece haber atravesado todas las estructuras raciales, credos y jerárquicas de la sociedad con el mensaje que transmite sobre nuestra juventud”, indicó.

Thorme también se refirió al tema. En el programa This Morning, el guionista fue terminante: “La historia de Jamie está terminada. No creo que haya ningún otro lugar al que podamos llevarlo”, disparó. Y agregó: “Nos encantaría explorar el formato one-shot de otra contar otras historia, pero no creo que una segunda temporada de Adolescencia sea lo adecuado para nosotros”.

El autor también descartó la posibilidad de contar la historia de Katie, la adolescente asesinada. “No creo que seamos los indicados para desarrollar esa trama. Creo que hay otros creadores que podrían contar dramas hermosos sobre Katie o sobre chicas parecidas a ella, y que esas series deberían hacerse”.

Stephen Graham junto a Owen Copper

Thorne es padre de un niño de casi nueve años, y reveló que cuando se puso a investigar sobre la cultura incel se llenó de ansiedad. “Pasé mucho tiempo en lugares muy extraños, mirando mucho contenido extraño, y lo que me sorprendió fue lo atractivo que era”, dijo a los presentadores Cat Deeley y Ben Shephard. “Si yo fuera un niño de 13 años y me dijeran: ‘Hay una razón por la que te sentís poco atractivo, hay una razón por la que te sentís aislado, hay una razón por la que no sabés cómo hablar en ciertas situaciones: es porque el mundo está en tu contra. Y la razón por la que el mundo está en tu contra es porque el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres. Este mundo está dominado por las mujeres y necesitas encontrar maneras de restablecer el equilibrio’, podrías caer en la trampa. Y cuanto más veía estos videos, más convincentes me parecían. Fue entonces cuando empecé a pensar en cómo podíamos describir a Jamie”.

Quien también brindó su opinión sobre la posibilidad de que se realice una segunda temporada fue el director de la serie, Philip Barantini. “Personalmente, la repercusión que ha alcanzado Adolescencia me ha dejado atónito. Realmente esperábamos que generara algún tipo de debate y de reflexión en los padres, pero el hecho es que se ha vuelto global, y lo que hicimos fue un simple programa de televisión británico. Pero no creo que debamos continuar con él”, remarcó.

