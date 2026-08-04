Quién es la ex Gran Hermano que interpretará a Silvina Luna en una docuserie

La vida de Silvina Luna llegará próximamente a Netflix en formato de serie documental. A través de imágenes de archivo y testimonios, Perfecta: la voz de Silvina Luna ofrecerá una íntima mirada sobre la modelo que falleció el 31 de agosto de 2023 como consecuencia de las complicaciones que sufrió tras las operaciones estéticas a las que se sometió a manos de Aníbal Lotocki. En las últimas horas trascendió que aparentemente una persona la interpretará en algunas escenas y, si bien no es actriz, su nombre lleva tiempo resonando en las redes sociales a partir de su participación en Gran Hermano.

En la emisión del lunes 3 de agosto de LAM (América TV) se reveló que se habría decidido incluir en el documental a una persona que interprete a Silvina Luna. Indicó que no tendría diálogo, sino que recrearía escenas para nutrir el relato. “Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones. Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”, anunció Pepe Ochoa.

Según LAM, la exparticipante de Gran Hermano Sabrina Cortez interpretará a Silvina Luna en el documental (Foto: Instagram @cortezsabri / Archivo)

“La convocaron, firmó y va a ser quien le ponga el cuerpo a varias escenas donde se van a ver situaciones simuladas”, agregó el panelista. Si bien reconoció que la apuesta es llamativa, dado que Cortez no es actriz, el panelista advirtió que existe un “parecido” y que “los ojos son muy similares”.

Sabrina Cortez es mendocina y cobró popularidad por su participación en Gran Hermano 2023-2024 (Telefe). Se recibió de contadora pública en la Universidad Nacional de Luján, pero desde antes de ingresar a la casa se abrió paso como modelo. Actualmente, acumula 969.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido de lifestyle y moda. En cuanto a su vida personal, mantuvo una relación de ocho años con Brian Fernández, pero se separaron luego de que ella se acercara al cantante Alan Simone dentro del reality. Empezaron un noviazgo, pero en junio de 2024 se separaron debido a las infidelidades de él. Durante los últimos días, varias versiones la vincularon sentimentalmente con el periodista Gastón Edul.

Sabrina Cortez es mendocina y cobró popularidad a partir de su participación en Gran Hermano (Foto: Instagram @cortezsabri)

La serie documental fue la última voluntad de la modelo y, de hecho, ella misma grabó varias imágenes de sus días de internación. “Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”, sostuvo su hermano Ezequiel Luna, quien lleva adelante el proyecto, en el avance que presentó Netflix en abril.

Perfecta: la voz de Silvina Luna ｜adelanto de Netflix

La docuserie contará con registros en primera persona que la misma Silvina Luna dejó grabados antes de su muerte y con entrevistas a periodistas, al fiscal de la causa y a personas que formaron parte de su círculo más cercano. “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”, expresó su abogado Fernando Burlando, cuyas palabras serán incluidas en la producción. Si bien en un momento se especuló con que podría estrenarse a fines de este año, se estima que llegará a la plataforma de streaming a mediados de 2027.