Tomemos los 10 segundos iniciales de "Adán y Eva" (Paulo Londra) y "Tusa" (Karol G con Nicki Minaj), dos de los mayores hits de la música urbana en los últimos años. Solo en Spotify, 560 millones de reproducciones tuvo el primero y más de 620 millones el segundo . Un nombre se repite en el inicio de ambos: Ovy On The Drums . En los últimos días, este nombre apareció en el medio de la tormenta, en medio de una pelea que lo vincula con el cordobés Paulo Londra, quien escribió una carta para explicar su punto de vista sobre la relación que lo liga con el productor.

Está claro que la relación del productor con Karol G y con Londra es bien distinta. Sobre la primera Ovy se extiende en elogios, sobre el argentino prefiere no expedirse. Nacido en Medellín, Colombia, como Daniel Echavarría Oviedo, Ovy On The Drums es uno de de los productores latinos del momento y también está en pleno lanzamiento de su carrera solista. "No es fácil, pero una vez que uno se sube a la tarima la conexión y la energía de la gente es lo que me motiva", dice del otro lado del teléfono. "Mi fuerte es ser productor, eso lo tengo bien claro, pero esto es algo que siempre quise y sé que es un proceso. Llevo un año en este proceso, tengo que encontrar mi estilo, pero se siente una vibra diferente".

Como eslabón más reciente de este camino, Ovy On The Drums publicó "Ya no me llames", una balada post reggaetón que cuenta con la colaboración de Tini. "Es una canción que siempre vi grande", explica. "Ya veníamos en conversaciones para trabajar juntos y cuando la tuve terminada me di cuenta de que a ella le podía quedar increíble. El estilo de ella encajaba perfecto y cuando se la compartí le encantó". El single forma parte de una seguidilla de lanzamientos que se suma a "Sigo buscándote", con Mau & Ricky, e "Inolvidable", con Beéle, todos editados este año.

"Es muy difícil", completa sobre esta nueva etapa y se refiere a sí mismo en tercera persona. "Daba hasta miedo, porque Ovy On The Drums es el que la rompe en los ritmos y uno tiene esa referencia gracias a Dios. Uno piensa que no, que no me va a dar; qué va a pensar la gente... pero al final conté con el apoyo de grandes artistas y de mi equipo".

Ovy, que comenzó jugando con el programa FL Studio por recomendación de un amigo, forma parte de la cantera de músicos y productores surgidos en Colombia, más específicamente en Medellín, que en los últimos años irrumpieron en toda Latinoamérica. Con Puerto Rico como faro de la música urbana latina ("Son los número uno", aclara), el país cafetero se impuso de este lado del Ecuador gracias a Maluma, J Balvin y Karol G, con Shakira como primera punta de lanza. "El reggaetón llegó muy fuerte y eso causó que creemos nuestro propio sonido", cuenta. "Hoy se habla de que existe el reggaetón colombiano, y eso se debe a que lo creamos nosotros". Los productores Sky y Saga Whiteblack, y el sello The Rudeboyz, son mencionados por Ovy como parte clave dentro de esta movida, en la cual se incluye.

El éxito de "Tusa" puede explicarse como consecuencia lógica de toda esa efervescencia, aunque nadie pueda predecir un hit. "Eso se nos va a escapar siempre", dice Ovy On The Drums entre risas. "Porque yo puedo saber cuando tengo una gran canción, pero la gente termina definiendo si es un hit o no". De todos modos, explica que la buena energía entre todas las partes involucradas en el single fue clave para el éxito. Desde Keityn hasta Karol G y Nicki Minaj aportaron, según el productor, una energía que hizo que todo fuera fácil. "Hay proyectos en los que algo no gusta o alguien tiene otra energía, y por eso no pasan a otro nivel, simplemente por la mala vibra. 'Tusa' tuvo todo lo positivo que tiene que tener una canción".

Como elemento musical distintivo, Ovy On The Drums, que reconoce a Dr. Dre y Kanye West como grandes influencias , señala que la introducción con violines hizo que el tema se destacara de la media. "Siento que eso fue lo diferente", analiza. "Yo escuchó mucha música pero la verdad es que nunca había escuchado algo así como para que salgan esos violines que parecen del Renacimiento. Son esos días en los que te levantás con mil melodías en tu mente y todo lo que toques te suena increíble, estaba la musa. Le mostré la música a Keityn, que escribió la letra y fue todo magia. Lo que pocos saben es que el tema estuvo guardado como ocho meses, no sabíamos lo que teníamos en nuestras manos hasta que Karol G grabó las voces. Por eso, uno nunca sabe".

La conexión con Argentina, sin embargo, para Ovy On The Drums es previa al auge de la música urbana, y tiene al rock como puente. Su admiración por Andrés Calamaro, a quien llama "maestro", fue de inspiración para él y sus producciones. "Argentina es un país muy rico, tienen el rock, la cumbia y el trap, pero sobre todo la interpretación", dice. "Grabamos una versión de 'Mil horas' con el proyecto de Karol G y tuve la oportunidad de conocer al maestro Calamaro y compartirle lo que habíamos hecho, eso fue antes de que me adentrara en todo el movimiento de la música urbana que hay allá".

Ahí es cuando entra en juego la figura de Paulo Londra, que fue presentado por The KristoMan, director del sello Big Ligas. "Kristo es el que representa todo el sello, y el de la nada me trae a la mesa el proyecto de Paulo Londra", cuenta Ovy On The Drums. "Kristo lo visionó, me dijo: "Mira este artista de Argentina, se llama Paulo Londra y va a ser muy grande. Cuando lo trae a Medellín explota y ahí es que creo que Ovy [vuelve a referirse a sí mismo en tercera persona] empieza a ser importante en Argentina, y Argentina se volvió muy importante para Ovy. Empecé a conocer mucho de las batallas de freestyle que se hacían ahí, se volvió un país al que a mi me encanta ir gracias a la conexión que tuvimos musicalmente".

Pero desde fines de 2019 que las cosas no andan nada bien entre Paulo Londra y todo lo que rodea a Big Ligas, Ovy On The Drums incluido . Aunque los detalles se desconocen, Londra fue el primero en hacer público el conflicto a través de su cuenta de Twitter: "Algún día espero tener mi sello, con el cual apoyar a amigos míos con talento y crear música que salga con calidad y sobre todo con pasión. Y cada vez que que me sumerjo más y más en este mundo de la música me doy cuenta de cómo NO hay que hacer las cosas, ya sea por errores que cometieron conmigo como engañarme y demás, como errores que cometieron con colegas míos... Estoy harto de ver talentos arruinados por empresarios con problemas de egos". El 2 de mayo, Londra reavivó la polémica en la misma red social: "Ojalá lo que me pasó a mi no le pase a nadie mas, que el egoísmo de un sello gane al sueño del barrio y a lo que significa la música para mí".

Lenny Tavarez, artista puertorriqueño del sello, se sumó a la discusión también desde su cuenta de Twitter: "Es mentira que no lo dejan sacar música. Tenemos una canción para salir y tenemos el ok de todas las partes menos de la de Paulo. El problema es que no quiere cumplir con las obligaciones que adquirió con la disquera. "Paulito, tenemos una canción por salir y tu solo estás pensando en cómo salirte de las obligaciones que firmaste. Baja la guardia y deja que los fanáticos disfruten".