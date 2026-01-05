La foto inédita del comienzo de la relación entre Maxi López y Daniela Christiansson

Daniela Christiansson, pareja de Maxi López, sorprendió a sus seguidores en Instagram con una foto inédita de los inicios de su relación con el exfutbolista. La imagen retro apareció justo en el momento del regreso del participante de MasterChef Celebrity a la Argentina, luego de haber viajado al exterior por el nacimiento de Lando, su segundo hijo con la modelo sueca. Si bien se ausentó del primer programa, se espera que López se sume a uno de los shows de verano del canal de streaming Olga, por lo que continuará siendo una de las caras más vistas de las celebridades argentinas en este inicio del 2026.

La foto en cuestión la compartió Daniela en sus historias de Instagram. Allí se los ve años atrás en una salida romántica sentados a la mesa, con una pared de ladrillos expuestos y luz tenue, ambos con una sonrisa cómplice. La intimidad y el cariño son evidentes, con Daniela, de cabello rubio bien platinado, inclinándose hacia Maxi, relajado con camisa a cuadros. El mensaje “Amour de ma vie” (Amor de mi vida) y un corazón rojo, sellaron la publicación que demostró que esta historia de amor, que ya supera la década, sigue viento en popa. Maxi y Daniela ya son padres de Elle, nacida en 2023, y de Lando, que nació el 31 de diciembre pasado.

La foto inédita que compartió Daniela en sus redes sociales

La ausencia de Maxi en Olga

El regreso de Maxi al país en 2025 no pasó inadvertido, impulsado por la fama que adquirió al participar de Masterchef, donde comparte programa con su ex, la conductora Wanda Nara. Atrás quedaron los años de guerra mediática y acusaciones cruzadas entre los padres de Valentino, Benedicto y Constantino, que ahora tienen en la pantalla de Telefe cruces humorísticos que hacen delirar a toda la audiencia del reality.

A partir de este reconocimiento público, Olga, el canal de streaming liderado por Migue Granados, quiso contar con los servicios de López para su programación de verano, que se transmite desde Mar del Plata. Este lunes 5 de enero tuvo la primera emisión del año cargada de expectativa pero una ausencia llamó la atención: la de Maxi. El exfutbolista ya se encuentra en la Argentina tras el nacimiento de su hijo Lando, pero todavía no se sumó al programa Sería Increíble, conducido por Nati Jota, alegando de que todavía estaba aclimatándose al país. Se espera que en los próximos días se sume a sus compañeros en La Feliz.

Mientras tanto, Maxi no descuida lo esencial, que es su familia. El nacimiento de Lando, el último día de 2025 en Suiza, lo llevó a poner en pausa su vida, sumando un nuevo capítulo a su historia familiar que se divide entre varios continentes. Daniela, Elle y Lando siguen en Europa mientras que el exjugador de River está junto a sus otros tres hijos en Argentina.

Los rumores sobre la posibilidad de que Maxi López se establezca definitivamente en Argentina, a instancias de Wanda Nara, para reunir a todos sus hijos, suman una arista más a esta dinámica. Cada regreso, cada foto compartida y cada gesto de cercanía pública, construye nuevas piezas en la historia de una familia que se reinventa.

La pareja junto a Elle, su primera hija, celebraron la llegada de Lando (Foto: @danielachristiansson)

Por lo pronto, la foto publicada por Daniela Christiansson no es solo una mirada al pasado sino un recordatorio del sólido vínculo que los une. En medio de una agenda apretada y una vida entre distintos países, el mensaje es claro: el amor, las raíces y la familia continúan siendo el centro, aun cuando el mundo alrededor no deja de moverse. Este gesto subrayó la importancia de los lazos personales frente a la constante exposición mediática y las demandas profesionales que afronta Maxi.