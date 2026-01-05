Anto Roccuzzo compartió una foto en la pileta y sorprendió a todos con su físico escultural

Luego de pasar las Fiestas en su Rosario natal, Antonela Roccuzzo deslumbró a sus seguidores con una foto junto a una amiga, donde dejó entrever su escultural físico.

Amante de la cultura fitness y la alimentación saludable, la modelo rosarina aprovechó los días soleados para tomar sol y descansar junto a su familia y amigos.

La foto que publicó Lucía Espósito se viralizó en las redes sociales, un espacio donde Antonela acumula 40 millones de seguidores en Instagram y recibe una gran cantidad de elogios por su forma de ser y el nexo que establece para que los usuarios conozcan más sobre la vida de Lionel Messi, su esposo.

La storie de Anto Roccuzzo que encendió las redes

Con un bikini colorido y una sonrisa, Antonela posó para la cámara. Apoyada sobre el hombro de su amiga, que optó portraje de baño oscuro y una cerveza en su mano, la rosarina encendió las plataformas digitales con la instantánea.

Además del cuidado de su cuerpo, la empresaria mantiene un vínculo estrecho con la literatura. Por medio de sus redes, Roccuzzo mostró en los últimos días cuál es su libro de preferencia.

Antonela Roccuzzo mostró el libro que lee por las tardes en Estados Unidos (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Se trata de Aliada del villano, de la autora Hannah Nicole Maehrer, una de las escritoras más populares de la actualidad. En Argentina, esta novela tiene un valor aproximado de 60 mil pesos y forma parte de una saga que mezcla romance, humor y fantasía, que ya conquistó a miles de lectores jóvenes y adultos en todo el mundo.