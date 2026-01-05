Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y un periodista venezolano por la captura de Maduro

El periodista Diego Brancatelli protagonizó este lunes un intenso cruce al aire con su colega venezolano Luis Carlos Díaz, a raíz de la decisión de la administración de Donald Trump de arrestar al líder chavista Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, Estados Unidos, para ser juzgado por presuntos delitos de narcoterrorismo.

El intercambio se produjo durante la participación de Carlos Díaz en el programa A la Barbarossa (Telefe), adonde había sido invitado para analizar la situación política y social de Venezuela. En ese contexto, Brancatelli formuló una pregunta que funcionó como el puntapié inicial de un debate que se extendió durante varios minutos.

“¿De qué le sirve esto a Estados Unidos? ¿Cuál fue el negocio de Estados Unidos en secuestrar a Maduro y dejar a Delcy Rodríguez en el poder, sin haber hecho un cambio rotundo? ¿Es meramente un negocio petrolero para Estados Unidos esta acción”, planteó el panelista en primera instancia.

La respuesta de Carlos Díaz fue inmediata: “Entiendo que tu sesgo ideológico hace que digas que Maduro fue secuestrado y no detenido, cuando está siendo acusado por narcotráfico”. Lejos de descomprimir la tensión, Brancatelli replicó: “Técnicamente fue secuestrado. Vos también tenés sesgo ideológico”.

El periodista venezolano profundizó entonces su postura: “Entiendo la manera en la que manipulas pero te lo voy a explicar. Para Estados Unidos y cualquier país de la región, es un gran negocio que sea democrática, estable y que no expulse 9 millones de inmigrantes. Y para Estados Unidos, Venezuela es un socio comercial desde hace más de 100 años. Siempre ha pagado por el petróleo venezolano. Quienes no lo pagaron fueron Cuba, Rusia y China”.

Y agregó: “Es bueno que haya ocurrido este asunto. Y yo sé que hay un miedo tremendo porque Estados Unidos tome el poder en Venezuela. Pero por eso justamente tiene que haber acción multilateral. Tiene que haber distintos países que se metan para que haya una transición a la democracia y no una dictadura extendida”.

Tras esa explicación, Brancatelli insistió con una nueva pregunta para profundizar el debate: “¿A vos te gustaría que haya un gobierno norteamericano en Venezuela? ¿Que tome el poder y que ellos ordenen el futuro?“.

Carlos Díaz volvió a acusarlo de manipulación: “Nuevamente, eres un manipulador. Ningún venezolano va a estar de acuerdo en que Estados Unidos gobierne Venezuela”. Brancatelli respondió: “Yo vi tiktokers que sí estaban de acuerdo”. Con ironía, el periodista venezolano retrucó: “Qué hombre de cultura”.

Luego sumó: “Los venezolanos tienen en este momento a Delcy Rodríguez en el poder porque pactó con Estados Unidos. Y también de ella tenemos que librarnos porque nos incomoda”.

Brancatelli buscó entonces aclarar su postura: “Acá lo que condenamos es el accionar de Trump, no el rol de Maduro. Estados Unidos domina y quiere ser el dueño de todas las decisiones en todos los países. Es el que te ordena qué hacer. Es como que mañana a Putin no le guste Milei, se lo lleve y lo juzgue en Rusia. Entiendo que tiene que haber democracia y elecciones libres…”.

Una vez más, Carlos Díaz contraatacó: “Nuevamente denuncio manipulación. Nicolás Maduro no era presidente…”. La afirmación no fue bien recibida por el panelista, quien dijo con cierto enojo: “¿Otra vez? No te bancás una opinión distinta. O se dice lo que vos querés o… Vos sos el que está manipulando al televidente”.

El periodista venezolano elevó entonces el tono de su intervención: “Amigo, 25 años viviendo en dictadura. En la Argentina, por fortuna, hay libertad. Puedo decir que Maduro no es presidente. Se robó las elecciones, asesinó a 25 personas el 29 de abril, encarceló a 2500 personas en una semana y torturó a niños”.

Brancatelli cerró su participación intentando retomar el eje del debate: “No entendiste. Nadie discute eso. Estamos hablando del rol de Donald Trump. No sé si no llega bien el audio. Pero estamos hablando de Donald Trump, de lo que hace y cómo se maneja. Condenamos todo lo que decís”.

Finalmente, Carlos Díaz concluyó con una reflexión dirigida al público: “Pueden hacer todas las manifestaciones que quieran frente a la embajada de Estados Unidos y oponerse. Pero los venezolanos queremos volver a casa, tener a nuestras familias y que regrese la democracia”.