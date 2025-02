Selva es una de las nuevas participantes de Gran Hermano (Telefe) que revolucionó la casa más famosa del país. Es una de las concursantes que ingresó al reality el pasado lunes 10 de febrero y ya creó una fuerte impresión entre los participantes “originales” y en el público.

Hasta ya se ganó algunos enemigos dentro de la casa. Después de un día de haber entrado a la competencia, fue fulminada por Lourdes Ciccardone, la líder de la semana. El argumento de la marplatense fue que “es molesta la convivencia con ella”.

Quién es Selva de Gran Hermano

El ingreso de Selva Pérez a Gran Hermano

Selva Pérez Carvalho tiene 51 años y es oriunda de Salto, Uruguay, pero vive en Montevideo. Ella se describe en sus redes sociales como “actriz, comediante, madre y esposa”.

Ya en su casting, dejó entrever su personalidad divertida. “Soy un torbellino, soy la medialuna que querés mojar en el café con leche”, dijo en su presentación al entrar a Gran Hermano. A su vez, aclaró a modo de chiste que no toma ni fuma, pero sí come. “Soy 90 kilos de sabor”, declaró.

En tanto, se definió como “la influencer de las amas de casa desesperadas”. Ella sube videos en sus redes sociales, que se caracterizan por su desopilante humor y por mostrarse sin filtro. Tiene unos 341 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 728,7 mil en TikTok.

La actriz es conocida en el país vecino no solo por sus posteos, pero porque fue panelista en el programa uruguayo Sacate la Careta, Sin embargo, se vio envuelta en un escándalo porque tenía fuertes diferencias con el conductor, Seba Oreiro, por lo que ella renunció en 2024. “No puedo ir a un lugar donde no me sienta feliz. Menos sin cobrar”, apuntó en una entrevista con El País.

En cuanto al juego, la uruguaya advirtió que si se encuentra con un mal bicho, ella es peor y va a fondo. “Si te mando a la c… de tu madre me descargo y estoy como si nada. Es una ventaja”, analizó Selva.

La actriz ya dejó ver ese lado suyo en la competencia y ha hecho que la tensión suba en el reality. A un día de entrar en la competencia, tuvo un fuerte cruce con Lourdes, quien la fulminó y la envió directo a la placa de nominados. La joven de 22 años expresó su incomodidad con el ingreso de los nuevos participantes y aseguró que “los originales no nos vamos a desestabilizar por nada del mundo”. Ante este comentario, Selva se plantó y la enfrentó con ironía. “¡Ay, Dios mío! ¡Qué bienvenida tan agradable!”, gritó e incomodó a Lourdes con su reacción.

Al día siguiente, también tuvo un enfrentamiento con Sandra y Chiara, quienes también son participantes que ingresaron a la casa desde el principio de la edición. Ellas le quisieron marcar la cancha para que no les “rompa las p*lotas”. La uruguaya pidió disculpas por algunas de sus actitudes que pudieron molestar a otros, pero también se defendió: “Parezco divina, pero si me molesta las voy a mandar a la c*ncha de la lora”.