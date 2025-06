Quién se fue de Gran Hermano 2025

La cuenta regresiva hacia la gran final de Gran Hermano 2025 (Telefe) entró en su etapa decisiva. En la gala de eliminación del miércoles 18 de junio, el público determinó que Selva abandonara la casa más famosa del país. Con apenas el 2,9% de los votos a favor, la jugadora uruguaya no logró superar la placa y se despidió del reality en medio de una fuerte carga emocional.

Antes de cruzar la puerta de salida, Selva les dejó un mensaje a sus compañeros: “Gracias a todos. He sido muy feliz. Les deseo a todos lo mejor. Eugenia, amiga del alma, quiero que ganes. Gracias a todas las personas que me permitieron estar hasta acá. Me llevo esta casa en el alma, en el corazón”. Con su salida, solo cuatro jugadores permanecen en competencia: Eugenia, Luz, Ulises y Tato.

Tras la salida de la concursante, el grupo festejó el paso a la instancia final con un chapuzón en la pileta, aunque no todos se sumaron al festejo. Afectada por la salida de su amiga, Eugenia optó por quedarse al margen: “Estoy de luto”, les expresó a sus compañeros.

Los cuatro finalistas de Gran Hermano

¿Cuándo es la final de Gran Hermano?

Como adelantó Santiago del Moro y confirmaron desde la producción a LA NACION, la final del reality será el martes 24 de junio a las 22.30 horas.

Cronograma de los últimos días de Gran Hermano: la recta final

Según afirmó en sus redes sociales Santiago del Moro, de cara a la final de Gran Hermano 2025, hay algunos programas especiales en los próximos días.

El domingo el conductor compartirá una cena con los cuatro finalistas.

con los cuatro finalistas. El lunes 23 de junio será la semifinal , donde se irá un participante y solo quedarán tres.

, donde se irá un participante y solo quedarán tres. El martes 24 de junio es la gran final .

. El jueves 26 de junio habrá gala especial.

Ya está habilitada la opción para votar al nuevo ganador de Gran Hermano 2025 (Foto: Instagram @granhermano_ar)

¿Cómo votar en Gran Hermano para la final?

Quienes quieran votar en Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos: