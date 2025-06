Gran Hermano 2025: quién va a ganar el reality, según los seguidores en redes sociales

Gran Hermano 2025 (Telefe) transita su recta final tras poco más de seis meses de aire. Falta cada vez menos para que se conozca el nombre de la persona que apagará las luces de la casa más famosa del país, momento que se vivirá el próximo martes 24 de junio. Sin embargo, gracias al apoyo que se vive desde afuera, principalmente en redes sociales, ya se perfile quién puede quedarse con el triunfo.

Los cuatro jugadores que continúan en carrera en Gran Hermano

Estos últimos días de competencia, la producción sorprenderá a los finalistas con una serie de eventos y uno de estos promete ser revelador. Según contó el usuario de X @eeemiliano, quien se describe como comentarista del reality, Santiago del Moro ingresará a la casa, romperá el aislamiento y les compartirá cuántos seguidores tiene cada uno de ellos en su perfil de Instagram. “El domingo Santi del Moro va a ingresar a tener la última cena con los finalistas, usualmente durante esa cena se rompe el aislamiento y les muestran qué pasó afuera, cómo por ejemplo sus cuentas de Instagram”, expresó.

El domingo, Santiago ingresará a la casa y le mostraría a los hermanitos sus respectivas redes sociales (Foto: Captura X)

En ese sentido, el joven celebró la idea y dejó la red social de los hermanitos. “Vi varios pidiendo que los vayan a seguir y me parece una linda idea para que se alegren cuando vean ese crecimiento. Les dejo abajo sus cuentas”, comentó y dejó los perfiles de Santiago ‘Tato’, Luz, Ulises, Eugenia y también de Selva, quien abandonó el juego por decisión del público el miércoles.

Al ver los números de la cantidad de seguidores de cada uno, los usuarios dejaron su comentario. “¿Cómo puede ser que Ulises sea el que menos seguidores tiene, pero uno de los más queridos? Posta no entiendo"; “Yo ya sigo a Eugenia, mi favorita y no me pidan más” y “Todos a seguir a su preferido y si ven que uno de ellos está bajo, por favor sígalo. Todos nos dieron emociones estos seis meses. Yo lo hice”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios sobre la cantidad de seguidores que tiene los concursantes de Gran Hermano (Foto: Captura X)

Hasta el momento, Ulises Apostolo cuenta con 272.000 seguidores; Tato Algorta, 476.000; Luz Tito, 346.000 y Eugenia Ruiz, 245.000. Según esta interpretación, el participante uruguayo de 28 años podría convertirse en el ganador de esta edición.

Según sus seguidores de Instagram, Santiago, conocido como Tato, sería el ganador de esta edición (Foto: Captura Instagram)

Cuándo es la final de Gran Hermano 2025: día y horario

Según se confirmaron a LA NACION desde la emisora, el último programa de esta edición de Gran Hermano ya tiene fecha y hora: el martes 24 de junio a las 22.30.

Santiago del Moro anunció los eventos que la precederán. Esta semana todavía quedan algunos sucesos que divergen de la programación habitual, ya que faltan pocos días para que Gran Hermano 2025 termine.