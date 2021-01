Quién ganó el Cantando 2020

En una definición apasionante, Agustín "Cachete" Sierra y su compañera Inbal Comedí se consagraron como campeones del Cantando 2020. Se impusieron con el 53,2 % de los votos a sus contendientes Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes habían cosechado más puntaje en la pista Crédito: Jorge Luengo / LAFLIA

En una definición apasionante, Agustín "Cachete" Sierra y su compañera Inbal Comedí se consagraron como campeones del Cantando 2020 (eltrece). En una gala llena de emociones, el ganador y su pareja se impusieron con el 53,2 % de los votos a sus contendientes Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes habían cosechado más puntaje en la pista. Como había ocurrido en la semifinal, el voto del público fue determinante para que Sierra y Comedí levanten el tan ansiado trofeo.

Poco después de las 22.30, comenzó la última emisión del Cantando 2020. Ángel de Brito y Laurita Fernández entraron al estudio del certamen, y dieron por comenzada la esperada final del reality musical.

Luego de presentar al jurado, integrado por Nacha Guevara, Karina "La Princesita" Tejeda, Oscar Mediavilla y Moria Casán, les dieron la bienvenida a los finalistas. Y de esa manera, entre aplausos, llegaron "Cachete" Sierra y Comedí, junto a Leiva y Lanzelotta.

Luego de la gala de interpretaciones, la noche llegó a su cierre. Las dos parejas, junto a sus entrenadores, se encontraban en el centro del escenario a la espera del resultado definitivo. El conductor abrió el sobre y anunció que el ganador de la velada era "Cachete" Sierra. Así, el Cantando 2020 se despidió entre lágrimas, luego de seis meses al aire, y coronó a un participante que siempre brilló por su carisma.

¿Cómo fue la gala que consagró a "Cachete" Sierra como campeón?

Sierra y Comedí fueron los responsables de romper el hielo con "Satisfaction", seguidos por Leiva y Lanzelotta que interpretaron "Solo otra vez". En la devolución, cada uno de los miembros del jurado se limitó a votar a una de las parejas, y de esa manera la segunda fue la que se llevó el primer punto de la noche.

A continuación, "Cachete" Sierra y su compañera cantaron "Vamos las bandas", y Leiva y Lanzelotta "Me engañaste". Pero el número no salió como lo esperaban. En la segunda votación, Nacha opinó que de las interpretación de Ángela y Brian "no fue la mejor" pero sin embargo los votó.

"La Princesita" coincidió en esa apreciación y destacó que todo fue "como un griterío" pero también los votó. Mediavilla destacó que "las dos parejas lo hicieron mal, se esmeraron para que saliera mal, unos para gritar, y otros para desafinar" y votó a la pareja dos. Mientras que en el cierre, Moriaapostó por "Cachete".

"Cachete" Sierra se consagró campeón del Cantando 2020 y como había ocurrido en la semifinal, el voto del público fue determinante para que levante el tan ansiado trofeo Crédito: Prensa LaFlia

La noche entró en el tercer número de la gala, en el que Sierra e Inbal hicieron "La última lágrima", mientras Ángela y Brian "I Will Always Love You". En esa votación, Nacha solo dijo: "No hay duda", y votó a Leiva. Karina notó desafinaciones en Brian, y por eso votó a la pareja número uno. Mediavilla opinó que "estuvo raro todo", pero votó a Ángela. Mientras que Moriale dio su voto a Sierra.

"Cachete" Sierra terminó su serie de interpretaciones con "El rock del gato". En la vereda opuesta, Ángela y Brian se despidieron entonando "Corazón partido". En la devolución, Nacha afirmó que esa pareja "siempre estuvo en un nivel altísimo, pero que la noche de la final no fue la mejor" aunque votó por ellos.

"La Princesita" dijo que "el sentimiento de Ángela ayudó a decidirme" y Mediavilla se sumó al mismo voto. Por último, Moria comentó que vio a Ángela y a Brian "pasados de emoción", y volvió a votar a Sierra.

La noche llegó a su final y de Brito anunció a "Cachete" Sierra como el ganador de la velada. Así, el Cantando 2020 se despidió luego de seis meses al aire y coronó al participante que siempre se destacó por su gran personalidad.