Quién ganó el Martín Fierro de Oro de Series 2025
Aptra entregó la estatuilla a El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín; ¿quién se llevó la mayor estatuilla al cine?
Este lunes 8 de diciembre fueron los Martín Fierro en Cine y en Series 2025, que se llevaron a cabo en la Usina del Arte. Se trata de una gala de premiación organizada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para reconocer la labor de artistas argentinos en la pantalla grande y en plataformas de streaming del último año. En ese sentido, muchos se preguntan quién se ganó el Martín Fierro de Oro en Series, el mayor galardón de la noche.
Este año fue destinado a El Eternatuta, una serie argentina de Netflix que fue dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. Anoche dominó gran parte de las categorías y acumuló múltiples reconocimientos. En total, se llevó unas nueve estatuillas, que incluyeron Mejor Serie Drama, Guion, Dirección, Edición, Dirección de Fotografía, Diseño de Vestuario y Actor de Reparto para César Troncoso.
Al anunciar al ganador del Martín Fierro de Oro en Series, el elenco completo de El Eternauta subió al escenario a recibir el galardón sin Darín y dedicó el premio al público, además destacar que “este broche de oro pertenece también al público, que hizo propia esta historia”.
Se trata de una adaptación del cómic histórico argentino de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López en los años 50. Narra una invasión alienígena en Buenos Aires, que comienza con una misteriosa y nevada tóxica mortal. Esto obliga a un grupo de supervivientes liderados por Juan Salvo (Ricardo Darín) a luchar por su vida ante fuerzas desconocidas.
En tanto, anoche también se entregó el Martín Fierro de Oro en Cine, que recibió Natalia Oreiro por su papel protagónico en la película La mujer de la fila. El film, dirigido por Benjamín Ávila, es un drama social basado en hechos reales que retrata la historia de Andrea Casamento, una madre que se vio obligada a luchar contra el sistema penitenciario por la detención injusta de su hijo.
Cuando se anunció su nombre, la actriz uruguaya no podía creer que era la ganadora. “Muchísimas gracias. Es que no sé qué decir”, dijo descolocada al subir al escenario a recibir el premio. “Gracias a mí, que confié en mí y fue detrás de mis sueños”, arrancó. También agradeció a sus padres y a la Argentina, por brindarle “un hogar y una profesión”. Y sumó: “Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación, a los actores y actrices que me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros”. Oreiro también recibió esa misma noche el premio a Mejor Actriz Protagónica en cine y dedicó el galardón a su familia, equipo y carrera.
La lista completa de ganadores de los Martín Fierro en Cine y Series 2025
Martín Fierro de Oro - Cine
Natalia Oreiro
Martín Fierro de Oro - Series
El Eternauta
Película en cine y/o plataforma
Belén
Dirección de cine
Benjamín Ávila -La mujer de la fila
Actriz protagonista cine
Natalia Oreiro - La mujer de la fila
Actor protagonista cine
Guillermo Francella - Homo Argentum
Actor de reparto cine
Ariel Staltari - Verano Trippin
Actriz de reparto cine
Justina Bustos - Culpa cero
Guion de cine
Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén
Serie comedia
Envidiosa - (Netflix)
Serie drama
El Eternauta - (Netflix)
Dirección en serie
Bruno Stagnaro - El Eternauta
Actor protagonista serie
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)
Actriz protagonista en serie
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Actriz de reparto en serie
Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2
Actor de reparto en serie
César Troncoso - El Eternauta
Guion de serie
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta
Revelación cine y/o serie
Camila Plaate - Belén
Documental en cine y/o plataforma y/o serie
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Música original cine y/o serie
María Becerra / Xross - En el barro
Dirección de fotografía cine y/o serie
Gastón Girod - El Eternauta
Edición cine y/o serie
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta
Dirección de arte cine y/o serie
Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey
Diseño de vestuario cine y/o serie
Patricia Conta - El Eternauta
