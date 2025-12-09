Quién ganó el Martín Fierro de Oro de Series 2025

Este lunes 8 de diciembre fueron los Martín Fierro en Cine y en Series 2025, que se llevaron a cabo en la Usina del Arte. Se trata de una gala de premiación organizada por Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para reconocer la labor de artistas argentinos en la pantalla grande y en plataformas de streaming del último año. En ese sentido, muchos se preguntan quién se ganó el Martín Fierro de Oro en Series, el mayor galardón de la noche.

Martín Fierro de Oro en Cine 2025

Este año fue destinado a El Eternatuta, una serie argentina de Netflix que fue dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín. Anoche dominó gran parte de las categorías y acumuló múltiples reconocimientos. En total, se llevó unas nueve estatuillas, que incluyeron Mejor Serie Drama, Guion, Dirección, Edición, Dirección de Fotografía, Diseño de Vestuario y Actor de Reparto para César Troncoso.​

Al anunciar al ganador del Martín Fierro de Oro en Series, el elenco completo de El Eternauta subió al escenario a recibir el galardón sin Darín y dedicó el premio al público, además destacar que “este broche de oro pertenece también al público, que hizo propia esta historia”.

Se trata de una adaptación del cómic histórico argentino de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López en los años 50. Narra una invasión alienígena en Buenos Aires, que comienza con una misteriosa y nevada tóxica mortal. Esto obliga a un grupo de supervivientes liderados por Juan Salvo (Ricardo Darín) a luchar por su vida ante fuerzas desconocidas.

Natalia Oreiro ganó el Martín Fierro de Oro en Cine 2025

En tanto, anoche también se entregó el Martín Fierro de Oro en Cine, que recibió Natalia Oreiro por su papel protagónico en la película La mujer de la fila. El film, dirigido por Benjamín Ávila, es un drama social basado en hechos reales que retrata la historia de Andrea Casamento, una madre que se vio obligada a luchar contra el sistema penitenciario por la detención injusta de su hijo.

Cuando se anunció su nombre, la actriz uruguaya no podía creer que era la ganadora. “Muchísimas gracias. Es que no sé qué decir”, dijo descolocada al subir al escenario a recibir el premio. “Gracias a mí, que confié en mí y fue detrás de mis sueños”, arrancó. También agradeció a sus padres y a la Argentina, por brindarle “un hogar y una profesión”. Y sumó: “Gracias a todos los maestros que me dio este trabajo y esta vocación, a los actores y actrices que me ayudaron a crecer. Yo no era buena actriz, tuve buenos maestros”. Oreiro también recibió esa misma noche el premio a Mejor Actriz Protagónica en cine y dedicó el galardón a su familia, equipo y carrera.

La lista completa de ganadores de los Martín Fierro en Cine y Series 2025

Martín Fierro de Oro - Cine

Natalia Oreiro

Martín Fierro de Oro - Series

El Eternauta

Tráiler oficial de El Eternauta

Película en cine y/o plataforma

Belén

Dirección de cine

Benjamín Ávila -La mujer de la fila

Actriz protagonista cine

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Natalia Oreiro ganó como Mejor actriz por la película La mujer de la fila

Actor protagonista cine

Guillermo Francella - Homo Argentum

Actor de reparto cine

Ariel Staltari - Verano Trippin

Actriz de reparto cine

Justina Bustos - Culpa cero

Guion de cine

Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén

Belén - Tráiler Oficial

Serie comedia

Envidiosa - (Netflix)

Serie drama

El Eternauta - (Netflix)

Dirección en serie

Bruno Stagnaro - El Eternauta

Actor protagonista serie

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Leonardo Sbaraglia y Griselda Siciliani fueron los ganadores a Mejor Actor y Actriz en Serie Gerardo Viercovich

Actriz de reparto en serie

Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2

Actor de reparto en serie

César Troncoso - El Eternauta

Guion de serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta

Revelación cine y/o serie

Camila Plaate - Belén

Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Música original cine y/o serie

María Becerra / Xross - En el barro

Dirección de fotografía cine y/o serie

Gastón Girod - El Eternauta

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta

Dirección de arte cine y/o serie

Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey

Diseño de vestuario cine y/o serie

Patricia Conta - El Eternauta