Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los ganadores
En una ceremonia que se lleva a cabo en la Usina del Arte, Aptra da a conocer a lo mejor de las producciones que llegaron a la pantalla en el último año
- 3 minutos de lectura'
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) revela este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. Los premios que reconocen a lo más destacado de la industria audiovisual de nuestro país son entregados en una gala que se celebra en la Usina del Arte, con transmisión en vivo por América TV, y con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres.
A continuación, la lista de ganadores.
Dirección de cine
Benjamín Ávila - La Mujer de la fila
Actor de reparto cine
Ariel Staltari - Verano Trippin
Actriz de reparto cine
Justina Bustos - Culpa cero
Guion de cine
Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén
Dirección en serie
Bruno Stagnaro - (El Eternauta)
Actor protagonista serie
Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)
Actriz protagonista en serie
Griselda Siciliani - (Envidiosa)
Actriz de reparto en serie
Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2
Actor de reparto en serie
César Troncoso - El Eternauta
Guion de serie
Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta
Revelación cine y/o serie
Camila Plaate - Belén
Documental en cine y/o plataforma y/o serie
Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)
Música original cine y/o serie
María Becerra / Xross - En el barro
Dirección de fotografía cine y/o serie
Gastón Girod - El Eternauta
Edición cine y/o serie
Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta
Dirección de arte cine y/o serie
Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey
Diseño de vestuario cine y/o serie
Patricia Conta - El Eternauta
Película en cine y/o plataforma
Belén
Homo Argentum
La llegada del hijo
La mujer de la fila
El Jockey
El aroma del pasto recién cortado
Actor protagonista cine
Adrián Suar - (Mazel Tov)
Guillermo Francella - (Homo Argentum)
Joaquín Furriel - (Una muerte silenciosa)
Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)
Sergio Podeley - (Gatillero)
Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)
Actriz protagonista cine
Camila Peralta - (Nancy)
Dolores Fonzi - (Belén)
Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)
Mara Bestelli - (El Mensaje)
Natalia Oreiro - (La Mujer de la fila)
Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)
Maricel Álvarez - (La Llegada del Hijo)
Úrsula Corberó - (El Jockey)
Eugenia “China” Suárez - (Linda)
Serie comedia
El Encargado 3 - (Disney +)
Envidiosa - (Netflix)
Viudas Negras - (Flow)
División Palermo 2 - (Netflix)
El mejor infarto de mi vida - (Disney +)
Bellas Artes 2 - (Disney +)
El Fin del Amor 2 - (Prime Video)
Serie drama
Cromañón - (Prime Video)
El Eternauta - (Netflix)
Menem - (Prime Video)
En el barro - (Netflix)
La voz ausente - (Disney +)
Atrapados - (Netflix)
- 1
Timothée Chalamet conquistó al público en la Comic-Con de San Pablo
- 2
El futuro de las suscripciones de Netflix tras el anuncio de la compra de los estudios Warner
- 3
Cine y series en diciembre: cuáles son los estrenos más importantes de FLOW, Disney+, Amazon y más
- 4
Paramount le declaró la guerra a Netflix para quedarse con los estudios Warner