Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los ganadores

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) revela este lunes los ganadores de los Martín Fierro de Cine y Series 2025. Los premios que reconocen a lo más destacado de la industria audiovisual de nuestro país son entregados en una gala que se celebra en la Usina del Arte, con transmisión en vivo por América TV, y con la conducción de Teté Coustarot y Luciano Cáceres.

A continuación, la lista de ganadores.

Dirección de cine

Benjamín Ávila - La Mujer de la fila

Actor de reparto cine

Ariel Staltari Captura de Video

Ariel Staltari - Verano Trippin

Actriz de reparto cine

Justina Bustos - Culpa cero

Guion de cine

Laura Paredes / Dolores Fonzi - Belén

Dirección en serie

Bruno Stagnaro - (El Eternauta)

Tráiler oficial de El Eternauta

Actor protagonista serie

Leonardo Sbaraglia en Menem

Leonardo Sbaraglia - (Menem / Las maldiciones)

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - (Envidiosa)

Griselda Siciliani, en Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Lorena Vega, en Envidiosa Alina Schrwarcz / Netflix - Netflix

Lorena Vega - En el barro / Envidiosa / El fin del amor 2

Actor de reparto en serie

César Troncoso en El Eternauta Marcos Ludevid / Netflix

César Troncoso - El Eternauta

Guion de serie

Bruno Stagnaro / Ariel Staltari - El Eternauta

Revelación cine y/o serie

Camila Plaate Prime Video

Camila Plaate - Belén

Documental en cine y/o plataforma y/o serie

Cromañón: el documental - (Natalia Labaké)

Música original cine y/o serie

María Becerra / Xross - (En el barro) Gerardo Viercovich

María Becerra / Xross - En el barro

Dirección de fotografía cine y/o serie

El Eternauta Captura

Gastón Girod - El Eternauta

Edición cine y/o serie

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow - El Eternauta

Dirección de arte cine y/o serie

El Jockey, de Luis Ortega. Agencia RF

Germán Naglieri y Julia Freid - El Jockey

Diseño de vestuario cine y/o serie

Patricia Conta - El Eternauta

Película en cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jockey

El aroma del pasto recién cortado

Actor protagonista cine

Adrián Suar - (Mazel Tov)

Adrián Suar en Mazel Tov

Guillermo Francella - (Homo Argentum)

Joaquín Furriel - (Una muerte silenciosa)

Lorenzo Ferro - (Simón de la montaña)

Sergio Podeley - (Gatillero)

Luciano Cáceres - (Adiós Madrid)

Actriz protagonista cine

Camila Peralta - (Nancy)

Dolores Fonzi - (Belén)

Luisana Lopilato - (Mensaje en una botella)

Mara Bestelli - (El Mensaje)

Natalia Oreiro - (La Mujer de la fila)

Natalia Oreiro se pone en la piel de una madre que aprende a visitar a su hijo en la cárcel en "La mujer de la fila"

Valeria Bertuccelli - (Culpa Cero)

Maricel Álvarez - (La Llegada del Hijo)

Úrsula Corberó - (El Jockey)

Eugenia “China” Suárez - (Linda)

Serie comedia

El Encargado 3 - (Disney +)

Envidiosa - (Netflix)

Viudas Negras - (Flow)

División Palermo 2 - (Netflix)

El mejor infarto de mi vida - (Disney +)

Bellas Artes 2 - (Disney +)

El Fin del Amor 2 - (Prime Video)

Serie drama

Cromañón - (Prime Video)

El Eternauta - (Netflix)

Menem - (Prime Video)

En el barro - (Netflix)

La voz ausente - (Disney +)

Atrapados - (Netflix)



