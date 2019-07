Emilse vivió en la calle y por falta de recursos terminó el secundario a los 19 años.

"Con que me lleve 30 mil pesos ya soy feliz, lo demás lo tengo. Tengo salud, tengo a mi hija que es lo más grande, y a Dios que me acompaña siempre". La participante de Quién quiere ser millonario , Emilse Martínez, tiene 24 años y desde hace diez años que es cartonera en la zona de Caballito. En su búsqueda de superación, la participante comenzó a estudiar enfermería, "estoy en primer año. Hago las prácticas los viernes, me levanto a las tres de la mañana, a las cuatro y media arranco y sigo hasta las tres de la tarde".

Desde muy chica, Emilse tuvo que tomar decisiones muy difíciles para alguien de su edad, y sin embargo las enfrentó intentando salir adelante: "Tuve que abandonar el colegio a los 14 años para empezar a trabajar. Mis viejos no querían que dejara pero cuando papá se quedó sin trabajo no podíamos más, y la prioridad eran mis hermanitos, porque yo algo de estudio tenía. A los 19 me puse a terminar la secundaria, me costó muchísimo. A lo largo de mi vida pasé muchas cosas feas, incluso llegué a dormir en la calle con mi hermana Tamara porque de noche se juntaba más cartón. No quiero que le pase lo mismo a mi hija, quiero que estudie sin preocupaciones".

La hija de Emilse tiene un año y ocho meses, y llegó a su vida cuando su mamá estaba a punto de bajar los brazos, "cuando toqué fondo Dios me ayudó, me dijo 'yo tengo algo hermoso preparado para vos'. Y eso tan hermoso era ella".

Hoy Emilse y su marido Fabián tienen el sueño más simple y necesario, que es poder mejorar la casa de chapa del Barrio 20 de junio de Merlo, donde viven: "que es parte casilla y parte material. Tengo muebles que me regalaron en la calle, pero si los ves dan pena porque están destruidos - le dijo a Santiago del Moro -. Mi sueño sería arreglar mi casa, regalarle algo de ropita a mi nena, y comprarme las cosas que necesito para enfermería que son muy caras".

En una noche emocionante, donde tanto en el estudio como en las redes sociales los seguidores del programa hicieron fuerza por que Emilse avanzara en el juego, la estudiante de enfermería se llevó 300 mil pesos y dejó un mensaje para todos: "Nadie dice que es fácil y menos cuando no se tienen recursos. Pero cuando uno se lo propone y con Dios acompañándote todo se puede".