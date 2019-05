Constanza Dolores, una mujer trans de 55 años, ganó $300.000 y emocionó con su historia Crédito: Twitter @TeleShowcom

A la misma hora en que Fabián Doman debutaba anoche en la conducción de Intratables (por América), ciclo que durante años se identificó en la televisión argentina con la figura de Santiago del Moro , este último agradecía por eltrece el apoyo que está obteniendo el nuevo reality de entretenimientos que conduce: ¿Quién quiere ser millonario?.

El programa empezó con un compilado de las historias más conmovedoras de los concursantes que probaron suerte en la tómbola de preguntas y respuestas a lo largo de la primera semana de emisión del ciclo, como fue el caso de José María, un abuelo de 90 años; de Adriana, cocinera y ama de casa, o de Fito, quien vive en la calle.

En la noche de ayer, Constanza Dolores, una mujer trans de 55 años nacida en Alemania y residente en Lomas del Mirador, resultó ganadora de 300.000 pesos y compartió su historia: un impactante ejemplo de superación.

"Soy trans lesbiana. No me gustan los hombres, me gustan las mujeres", señaló, y agregó: "Siempre tuve novias, hasta los 38 años. El gran amor de mi vida fue una mujer, pero no la voy a mencionar".

"Mi reconocimiento como mujer es de toda la vida. Cuando era chica, se jugaba al médico, en el que nenes y nenas nos revisábamos. Teníamos estetoscopios y esas cosas. Yo fui a jugar con una vecinita y un vecinito, y, hasta ese momento, sabía que eramos dos nenas y un nene", contó. "El nene era el otro, yo nunca me reconocí como varón. Jamás. Así que fuimos a hacer el juego y en el transcurso dije: '¿Yo tengo lo mismo que el nene? ¡Si soy nena yo! ¿Cómo es esto?'. Me quedó la duda y tuve la mala idea de ir a preguntarle a mi viejo", continuó su relato.

"Era otra época, muy jodida, porque ni la ciencia sabía por qué me pasaba lo que me pasaba. Nadie me lo sabía explicar, y mi viejo, que era un hombre de campo, menos todavía. Mi vieja nació en el año '35, así que había un oscurantismo total en este tema", compartió Constanza. A partir de entonces volvió a preguntarle a su papá "por qué tenía lo mismo que el nene si era nena", y afirma que recibió "un bife" a cambio que la desplazó "dos metros atrás". A partir de ahí -contó- todas sus noches fueron castigos. "Siempre encontraban una excusa", se lamentó.

La primera vez que Constanza pudo vestirse de mujer fue después de que falleciera su madre, en 2009. Ese día, tras más de 40 años de sufrimiento por una vida reprimida, se dijo a sí misma. "Ya no lastimo más a nadie, no perjudico a nadie. Ahora voy a ser yo, la verdadera", narró. De eso solo han pasado diez años.

Su proceso de cambio comenzó de la mano de dos vecinas lesbianas. Sin embargo, afirma que sigue sintiéndose discriminada. "Voy por la Zona Norte o voy por la Capital y no tengo problema, pero donde yo vivo es terrorífico. Me gritan de todo. Pasan en los autos y me hacen alusión a mujeres trans que han aparecido en televisión y han desaparecido en muy poco tiempo. Todo con tono ofensivo. O me pasa de estar así vestida y que venga uno y me diga: 'Flaco'", se lamentó.

Estudiante del profesorado de Historia, Dolores expone que, desde que se viste con ropa de mujer, está sin trabajo. "No importa el currículum que tenga. Te miran de pies a cabeza y, cuando te diste vuelta, lo tiraron a la basura. En estos diez años, no te voy a mentir, fui a mil lugares a buscar trabajo. En uno me tomaron y me echaron en menos de una hora", apuntó.

Su ambición es recibirse y conseguir un empleo, y está en sus sueños el poder adoptar una nena. "Hasta eso es complicado porque yo soy una trans lesbiana. Me gustan las mujeres. Hasta los 38 años siempre tuve novias. El gran amor de mi vida fue una mujer", contó.