Fabián Doman, en su debut de ayer como conductor en la nueva temporada de Intratables

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019 • 01:05

Fabián Doman tuvo un debut para el recuerdo en su rol como nuevo conductor de Intratables , el programa que se emite a las 21.30 por América. Se trata de la séptima temporada del ciclo periodístico que durante años lideró Santiago Del Moro .

"Estaremos acá, en este año electoral, debatiendo y confrontando pero también escuchándonos unos a otros porque en un año como este, un programa como Intratables es necesario. Vengan, acompáñenme, vamos a pensar otro país y a soñar con una Argentina en la que todos estemos unidos", anunció ilusionado el periodista hablando a cámara y caminando por los pasillos del canal.

Al entrar al piso, lo esperaban las principales figuras de América, que le manifestaron su apoyo en un acto sin precedentes. Luis Novaresio, Mauro Viale, Moria Casán, Pamela David, Gustavo López, Alejandro Fantino, Luis Majul, Maximiliano Montenegro, Mariano Iúdica y Mónica Guitérrez le dieron la bienvenida.

Fabián Doman, en su debut de ayer en Intratables, rodeado de las figuras de América

La conductora de Incorrectas rompió el hielo. "¿Estás nervioso, Doman? En los años de profesión que tenés, que son muchos, ¿alguna vez te habían dado este recibimiento?", lanzó la diva. "Con todos ustedes ahí, ¿cómo voy a estar?", bromeó el periodista y rápidamente tomó el mando.

"Bueno, ¿cómo ves el país, Luis?", le preguntó en seco a Majul. Así comenzó a hilar el debate que se produjo durante la hora y cuarenta y cinco minutos de programa en el que el centro fue el acuerdo propuesto por el Gobierno al resto de las fuerzas políticas. "Primero que nada, te ves muy bien; tenés el oficio suficiente y estás nervioso, que es un buen indicio, significa que tenés pasión", lo saludó Majul. "¿Que cómo veo el país? Muy complicado, con mucha incertidumbre electoral, política y económica, en la cual nos dicen un acuerdo que no va a suceder: mucho ruido y pocas nueces", disparó el presentador de La Cornisa.

Las figuras de América en el inicio de la nueva temporada de Intratables

"¿Pame, cómo lo ves?", continuó Doman cortando a Majul, "Veo que interrumpo", agregó en seguida a modo de autocrítica, pero con humor y mostrándose hábil a la hora de moderar las intervenciones y de mantener el hilo del debate, tranquilo y con acotaciones de análisis.

"Veo un caos y que no hay un horizonte. No es esperanzador el panorama", apuntó ella y Doman improvisó una pregunta para Viale: "¿Crees que Cristina puede ganar?", dijo. "Creo que no va a ir a esta convocatoria", respondió él.

"Este recibimiento tiene que ver con que te hacés cargo del programa en un momento muy sensible del país", intervino Mónica al comienzo de la noche, que tuvo a tres invitados de lujo: el ministro Rogelio Frigerio, el expresidente Eduardo Duhalde (ambos en comunicación telefónica) y el candidato Sergio Massa, que fue al piso.

Fantino tomó la palabra: "Vos tenés en esta mesa a extraordinarios conductores e intérpretes del día a día. Ahora, por sobre todas las cosas, vos tenés egos importantes en esta mesa, porque todos trabajamos en televisión. Quiero que te vaya bien, porque si te va bien a vos, me va bien a mí y nos dinamizás a todos", expresó.

Fabián Doman, en su debut de ayer como conductor en la nueva temporada de Intratables

Gustavo López incidió en la "gran responsabilidad" que tiene Doman por delante. "Con este programa, de acá a octubre, muchos decidiremos nuestro voto, aunque a veces siento que estamos en Ciudad Gótica y que nos obligan a elegir entre El Guasón y El Pingüino", manifestó. Montenegro hizo un análisis más profundo de la coyuntura actual, minutos antes de que Frigerio entrara al aire.

"Ministro, son las diez menos diez. ¿En qué punto está ahora en la Argentina el acuerdo político?", fue la pregunta inicial del conductor al entrevistado. "El acuerdo está empezando", respondió el dirigente. "La idea de la convocatoria... ¿fue para que todos digan que sí o para que todos digan que sí y que Cristina diga que no?", contraatacó Doman. "Es para ver en qué estamos de acuerdo. Si mostramos a los argentinos y al mundo que nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas, volverán a creer que somos un país serio", esquivó la pregunta el mandatario.

"¿Por qué lo hacen ahora? ¿por qué se acordaron tan tarde?", insistió Viale, y Moria fue al grano: "¿Es oportunismo, ministro?", dijo. "Es necesidad", rebatió Frigerio. Entonces, se sumó Iúdica: "¿Qué le hace pensar que en cuatro meses de campaña furiosa van a decir que sí?", matizó escéptico.

El programa continuó con la proyección de un video con entrevistas a figuras nacionales relevantes realizadas durante los seis ciclos del programa, en su mayoría por Del Moro. Tras la retirada de los emblemáticos conductores de la mesa, se presentó el panel oficial.

En una misma bancada, los disertantes que repiten: Débora Plager, Paulo Vilouta, Gustavo Grabia y Diego Brancatelli; junto con Florencia Donovan, Ceferino Reato y Claudio Savoia, en otra mesa. Del lado opuesto, las nuevas incorporaciones: Ernestina Pais, Luis Bremer, Cecilia Zuberbühler y Mauricio D'Alessandro.

Fabián Doman, rodeado de los panelistas del ciclo

Plager presentó el tema de debate: "El acuerdo de Macri, ¿estrategia o política?" y, tras un suave ida y vuelta entre ella y Vilouta con Brancatelli, la mayoría coincidió en que se trata de una operación de "marketing".

Doman saludó a través del móvil a Duhalde, quien también opinó sobre el tema. "Son imbatibles para hacer campaña", dijo al referirse al macrismo. Luego, lanzó uno de los datos más jugosos de la velada al confesar que en los últimos años no fue a votar.

Sergio Massa también opinó, aunque sentado en el piso y rodeado de los panelistas. Tras una breve intervención del candidato, el conductor quiso saber: "¿Usted es amigo de Fantino?". De este modo, cortó con elegancia al político cuando solo faltaba un minuto para el final de este primer Lunes Intratable.

"Espero que les haya gustado. Hemos logrado que todos los conductores estemos juntos. El hecho de que pensamos distinto no nos impide estar juntos en una mesa", concluyó Doman en su debut.