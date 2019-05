¿Quién quiere ser millonario?: El participante de 90 años que conmovió a todos

José María es el participante más longevo de la historia del programa a nivel mundial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2019 • 23:21

"Hay gente que es joven y está vieja. Para mí, yo siempre estoy joven", contaba José María, el participante más longevo de la historia de ¿Quién quiere ser millonario?, quien, con 90 años, se animó a concursar en el programa que conduce Santiago del Moro por Telefe. "Él venía a la tribuna y contestaba todo, por eso un día le dije que tenía que venir a jugar", dijo el conductor, entusiasmado por la presencia del hombre en el estudio.

"Si gano mucho cambiaría el departamento por uno en planta baja, porque a mi mujer le cuesta subir los 23 escalones que llevan al nuestro. Me pregunta cuándo nos mudamos, pero está difícil con el dólar a $50", expresó cuando le preguntaron qué haría con el dinero. José está casado con Blanca, de 92 años, su amor de toda la vida. "Estoy casado hace 56 años y la conozco hace 60. La conocí en el centro Asturiano, estuvimos cuatro años de novios y 56 de casados. No tenemos hijos, no se dio y tampoco quisimos adoptar".

Un participante que conmovió a todos en el programa 02:10

Video

A pesar del amor que se tienen, Blanca no estaba presente en el estudio. "Ella no quiso venir porque se pone nerviosa, le sube la presión", contó su marido, quien llegó al canal acompañado por una sobrina. "Blanca sos la pasión de mi vida, te quiero hasta la muerte", dijo mirando a la cámara y emocionándose hasta las lágrimas. "Discutimos, pero hace 60 años que estamos juntos. Nos aguantamos... ella a mí y yo a ella. 'Blanca yo te cuido, te cuido hasta que estés bien, hasta la muerte', le digo siempre, y ella me dice lo mismo".

José María, que llegó hasta la instancia del medio millón de pesos pero se fue con 180 mil en mano tras perder la ronda, contó que su saber proviene de los libros que lee. Además aseguró que se mantiene joven y en forma gracias a que entrena todos los días. "Me levanto a las 7. 7.30 me tomo el colectivo y me voy al gimnasio hasta las 9.30. Después voy a casa, me doy un baño y me voy al Ateneo de la calle Florida a leer libros. A la tarde camino por calle Corrientes antes de ir a casa", reveló cuando el conductor, asombrado por la vitalidad que demostraba, le preguntó qué hacía todos los días.

"Antes hacía atletismo, pero ya no hago más porque la rodilla no me da", contó despertando sonrisas entre todos los que estaban en el estudio. "Voy al gimnasio y hago aparatos y abdominales, por lo menos 60 abdominales por día y en el piso. Estoy todo el día activo, salgo a caminar al centro, miro el cielo", confesó cuando le preguntaron cuál era el secreto para estar así. "Hoy están todos en sus casas mirando la televisión".

Si bien no logró su objetivo, que era llevarse un millón de pesos para poder mudarse, antes de retirarse José María lo apuró a Del Moro. "Espero venir de vuelta cuando cumpla 100", retrucó. "Y yo espero seguir acá cuando vos los cumplas", le respondió el conductor sonriente y feliz.