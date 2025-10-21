Quién reemplazará a Pablo Lescano en MasterChef Celebrity 2025
Tras la sorpresiva renuncia del cantante de cumbia por compromisos laborales, se dio la bienvenida a Wallas, el líder de Massacre, quien debutó con éxito en la cocina más famosa del país
- 5 minutos de lectura'
LA NACION
LA NACION
