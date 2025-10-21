Lluvia de Meteoros Oriónidas: cuándo es y cómo ver las estrellas fugaces desde la Argentina

La lluvia de meteoros Oriónidas es un fenómeno astronómico es conocido porque se puede ver en el cielo cientas de estrellas fugaces. Es la segunda que ocurre en el mes de octubre, después de las Dracónidas. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es y cómo ver este evento desde la Argentina.

Este evento ocurre cuando la Tierra órbita cerca de un cometa, que deja corrientes de desechos cósmicos llamados meteoroides que entran en la atmósfera terrestre a velocidades muy altas. La mayoría de estos meteoroides son pequeños y se desintegran al entrar en la atmósfera, lo que genera los característicos destellos de luz conocidos como “estrellas fugaces”.

Los meteoros Oriónidas provienen de restos del cometa Halley (NASA/JPL)

En el caso de las Oriónidas, sus meteoritos provienen del cometa 1P/Halley y se pueden ver normalmente a mediados de octubre. Su radiante se encuentra en la constelación de Orión, lo que le otorga su nombre a este fenómeno.

Cuándo es la lluvia de meteoros Oriónidas 2025

De acuerdo a información de la NASA, esta lluvia de estrellas este año está activa desde el pasado 2 de octubre y hasta el 12 de noviembre. Igualmente, la “noche pico”, en la cual se podrá ver la mayor actividad, es entre el 22 y 23 de octubre.

Según informó el organismo estadounidense especialista en aeronáutica y en el espacio, este fenómeno se puede ver tanto en el hemisferio norte como en el sur, lo que incluye a la Argentina. Las Oriónidas se destacan por el brillo y la velocidad de sus meteoritos: se calcula que se pueden ver entre cinco o seis estrellas fugaces por hora en lugares muy oscuros y viajan a unos 66 kilómetros por segundo hacia la atmósfera de la Tierra. Se recomienda hacer la observación pasada la medianoche en un lugar alejado de la ciudad.

Cómo ver la lluvia de meteoros Oriónidas 2025

Este evento se podrá observar a simple vista desde la Argentina durante la noche de este miércoles. Además, será bastante fácil su avistaje porque se da cerca de la Luna nueva de octubre, la facilita la observación de las estrellas fugaces por la poca luz que irradia en el cielo.

Por otro lado, es importante para ver este evento que el cielo esté despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la mayor parte del país experimentará lluvias y cielo nublado en la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

A continuación, algunas recomendaciones para ver la lluvia de meteoritos Oriónidas:

1 Consultar el pronóstico del tiempo local

Es necesario confirmar que habrá las condiciones adecuadas para la noche de observación de lluvia de meteoros.

2 Buscar un lugar apartado para observar

Debe ser lejos de las luces de la ciudad. Una vez en el lugar óptimo, los ojos pueden tardar de 15 a 20 minutos en acostumbrarse a la oscuridad. Evitar el uso de linternas o luces blancas intensas que puedan afectar la adaptación visual nocturna.

3 Vestirse de acuerdo al clima

Es importante asegurarse de estar cómodo y acorde al clima, especialmente si se planea estar afuera por mucho tiempo. En ese sentido, se sugiere llevar una manta o una silla cómoda.

4 Observar el cielo

Una vez encontrado el sitio de observación, lo mejor es tumbarse en el suelo y mirar al cielo. Lo recomendable es encontrar el radiante del cometa de donde se originan los meteoritos, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Cuanto más alto esté el radiante sobre el horizonte, más meteoros se verán. Para encontrarlo, se puede usar una aplicación de astronomía con un mapa interactivo.

5 Tener paciencia y tiempo

Se debe esperar al menos 30 minutos para que los ojos se ajusten a la oscuridad y luego hay que dedicar al menos una hora o más a la observación para aumentar las chances de ver meteoros.