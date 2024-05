Quién se fue de Gran Hermano ayer, domingo 12 de mayo

Escuchar

Gran Hermano (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación este domingo 12 de mayo. La placa de nominados estaba compuesta por Juliana “Furia” Scaglione, Emmanuel Vich, Mauro D’Alessio, Darío Martínez Corti, Martín Ku y Virginia Demo, y al final del programa un nuevo participante dejó el reality.

“Estamos en instancias muy avanzadas en el juego”, comenzó a decir Santiago del Moro al inicio del programa, quien además les avisó que ya tenían fecha de final confirmada, aunque no la divulgó, ya que prometió confirmarla este lunes. Asismo, también indicó que “momentáneamente” no habrá más fulminante ni espontánea. “A adaptarse al juego, chicos”, lanzó.

La primera en salir de placa fue Virginia, e inmediatamente, los jugadores que continuaban nominados pasaron al confesionario. La primera en hacerlo fue Furia, quien dijo: “Primero quiero agradecerles por todo. Sé que estoy en una placa bastante jodida. Gente, ustedes ven todo, elijan al más traidor, al más mentiroso. Siento que en esta placa tiré para un lado, pero así he descubierto que una persona que está al lado mío lo hace por apoyo. Me gustaría dar vuelta las cosas, me gustaría no irme. Casi me cargué a 10 jugadores, creo que soy una gran jugadora. Quiero que se vaya Emma. Britney y Madonna se separaron, y veremos quién de los dos se va. Abundancia para todos, con todos siempre, hasta donde se pueda”.

Por su parte, Darío reflexionó: “Al llegar a estas instancias dan ganas de no parar. Quiero llegar a la final poniéndole todo, y agradecer, pase lo que pase hoy, a todos los que me bancaron. No me imaginé verme entre los 10, y si logro zafar hoy, estar entre los nueve. Eso para mí ya es mucho, voy por la final ‘a lo Boca’, como dijo mi hijo. Lo estoy disfrutando, a pesar de estar en placa, y espero seguir haciéndolo”.

Por su parte, Mauro observó: “Primero que nada quiero agradecerles a todos los que ven este programa, a los que me bancan. Me quiero quedar porque pasé muchas cosas, quiero estirar mi estadía un poco más, creo que me merezco estar un poco más, pero es lo que yo pienso. Espero que me sigan bancando, hago todo lo posible para que eso suceda. Simplemente quiero agradecerles a todos los que miran este programa, que hacen posible que yo siga estando. Creo que de venir tantas veces acá, los motivos son siempre los mismos, y por eso quería empezar agradeciendo. Vamos paso a paso, a ver si puedo llegar más lejos”.

En tanto, Emmanuel comentó: “No me voten gente, que me quiero seguir quedando. Miren hasta dónde llegué, y a darlo todo como siempre. Estoy muy agradecido porque me ayudaron un montón, y me quedaré todo el tiempo que ustedes quieran. Déjenme en la casa, estoy muy contento por ustedes, por toda la vibra que me dan, se siente. Luchemos hasta el final, los amo. Siempre voy a estar agradecido con Gran Hermano y con ustedes”.

Quién se fue de Gran Hermano este domingo 12 de mayo

Por último, Martín dijo: “Instancias finales. Muchísimo esfuerzo para llegar hasta este punto del juego, ojalá que me puedan seguir bancando, se siente el apoyo. Falta muy poco para la final, y quiero estar ahí. A seguir remándola, sacaron la fulminante que es una mala noticia, porque la tenía guardada para lo último. Por favor bánquenme, no me voten”.

Ya casi al final de la transmisión, Del Moro anunció que Darío, Martín y Emmanuel, en ese orden, quedaban a salvo de ser eliminados, y en un mano a mano entre Furia y Mauro, este último debió abandonar la casa.

Quiénes siguen en la casa de Gran Hermano

Los participantes que siguen en el reality son: Zoe Bogach, Martín Ku, Emmanuel Vich, Nicolás Grosman, Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia, Virginia Demo, Florencia Regidor y Darío Martínez.

Por otro lado, los participantes eliminados de GH son: Carla Destéfano (abandono), Hernán “El Negro” Ontivero, Axel Klekaylo, Williams López, Florencia Cabrera, Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez (dos veces) Lucía Maidana, Lisandro Navarro, Isabel Denegri (expulsión), Denisse González (dos veces), Rosina Beltrán, Damian Cesarmorsa, Joel Ojeda, Catalina Gorostidi, Paloma Méndez, Coty Romero, Federico “Manzana” Farías y Mauro Dalessio.

Cómo votar en Gran Hermano (Fuente: Telefe/Captura de video)

Cómo votar en Gran Hermano

El voto que emite el público es negativo e indica a quién quiere que se elimine de la casa. Para participar se deberán seguir los siguientes pasos:

Mandar un mensaje de texto al número 9009 con la palabra “GH”.

Luego obtendrán una respuesta automática y allí tendrán que contestar con el nombre de la persona que deseas que abandone la casa de Gran Hermano, sin usar apodos.

Después llegará el siguiente mensaje: “¡Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, responde este mensaje con la palabra “SI”. De este modo, el voto quedará registrado en el sistema.

LA NACION