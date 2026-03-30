Quién se va de Gran Hermano este lunes 30 de marzo

Este lunes 23 de marzo, no solo será recordado por el regreso de Tamara Paganini a la casa más famosa del país, sino también porque se conoció un nuevo expulsado en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En esta nueva gala de eliminación, Lola, Yanina Zili, Brian Sarmiento y Franco son los candidatos a abandonar el juego, con el voto negativo del público.

El reality ya entró en ritmo de competición y cada semana se ven las estrategias de los “hermanitos” a la hora de votar a sus compañeros para la placa. En este lunes se conocerá el sexto eliminado por el voto del público, en una votación que promete mantener a todos los televidentes en vilo desde 22.15 por la pantalla de Telefe.

Es el sexto eliminado del juego en esta edición (Foto: @granhermanoar)

Estos son los nominados del lunes 23 de marzo

Luego de la votación de los participantes, los nominados de esta semana fueron:

Lola

Yanina Zili

Brian Sarmiento

Franco

Uno de ellos deberá abandonar la casa, luego de algunas semanas de juego y se transformará en el sexto eliminado por la votación del público.

Hay una gran expectativa por conocer al nuevo eliminado del juego

Quiénes son los eliminados de Gran Hermano

Hasta el momento, ya son cinco los concursantes que salieron expulsados del juego por el voto de la gente. Los eliminados son:

Gabriel Lucero

Tomás “Tomy” Riguera

Carla “Carlota” Bigliani

Nicolás “Nick” Sícaro

Kennys Palacios

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.