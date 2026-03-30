Tamara Paganini vuelve a Gran Hermano este lunes 30 de marzo

Este lunes no solo es la gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), sino que además ingresará el reemplazo de Mavinga, quien abandonó la casa la semana pasada por cuestiones personales. A raíz de esto y según confirmó Santiago del Moro en sus redes sociales, será Tamara Paganini quien vuelva a vivir lo que es Gran Hermano.

Desde hace semanas se especuló que podría tratarse de Graciela Alfano, pero ella pidió 75.000 dólares por mes, de acuerdo a lo que informó Ángel De Brito, una cifra muy alta para el canal, por eso habrían desistido de ella. Además, se barajó la idea de que Juliana “Furia” Scaglione, ex GH, también sea parte de esta edición, pero se desestimó por completo al conocer el apellido de Paganini.

Tamara Paganini regresa a Gran Hermano después de 25 años (Fuente: Instagram/@santidelmoro)

Tamara Paganini resultó subcampeona de Gran Hermano 2001. Por ese entonces, su personalidad marcó a la televisión y a los espectadores del reality debido a la manera de emplear el juego. Esto le permitió acarrear con un fanatismo que la siguió muchos años después.

Tras su paso por el programa, decidió volver a su casa. “En su momento, Gran Hermano me arruinó la vida, realmente. No podía caminar por la calle, no podía conseguir un trabajo. Pasé hambre. La gente piensa que cuando salí de Gran Hermano me llené de plata y no. Fue realmente la primera vez que tuve que sacar comida de la basura para comer”, dijo en 2022 en el ciclo Estamos en América (América TV).

En 2022, en Estamos en América, Tamara Paganini contó que Gran Hermano le arruinó la vida (Fuente: América TV)

“Tenía periodistas en mi balcón. Y la policía venía, los sacaba y volvían a venir”, recordó. Durante los últimos 20 años, atravesó varios pozos depresivos en donde se preguntó por qué le pasó todo eso.

Ahora, desde su cuenta de Instagram, con una vida muy distinta a la de otros ex GH, se autodefine como actriz y productora; además, es conductora de un programa de stream. Según adelantó Del Moro, “vuelve a su casa y vuelve por todo”.