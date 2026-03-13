Gran Hermano, Generación Dorada: quién fue eliminado este jueves 12 de marzo

Este jueves 12 de marzo el público determinó que un participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) abandone el reality. Fue a partir de una placa positiva, donde los seguidores del programa conducido por Santiago del Moro debían votar por los hermanitos que querían que se queden en la casa.

En ese contexto, Carla “Carlota” Bigliani fue elegida para dejar la competencia. Las salidas de la placa positiva fueron de manera aleatoria y la participante salió cuando en la instancia final la acompañaban Brian Sarmiento y Nicolás Sícaro.

Así se despidió Carlota de Gran Hermano

Se trata de una eliminación predecible, dado que la diseñadora nunca llegó a destacarse en algún aspecto del juego por más que haya caído bien en la mayoría de los participantes. Es por eso que no pudo acumular votos a favor de su estadía en la competencia de parte del público de Telefe.

Tras salir de la casa de Gran Hermano, Carlota trató de defender su estrategia: “Yo jugué a mi ritmo, no quiere decir que no jugué”. Sin embargo, los analistas del programa la apuntaron por no haber jugado y haberle sacado el lugar a alguien que hubiese tenido más ganas de ganar.

Carlota tras ser eliminada de Gran hermano Generación Dorada por placa positiva este jueves 12 de marzo Telefe

Esta es la tercera hermanita que abandona el juego en menos de una semana, pero sí es la primera vez en esta edición que alguien sale por placa positiva. Por un lado, Tomy Riguera quedó afuera este domingo a partir de la placa planta, una nueva incorporación del formato por el cual el público puede señalar y eventualmente eliminar a aquellos concursantes que pasan inadvertidos dentro de la casa. En tanto, el miércoles Carmiña Masi fue expulsada tras sus comentarios racistas sobre su compañera Jenny Mavinga. Aún queda un participante más para que se vaya en estos días, ya que Santiago del Moro adelantó que en esta semana hay doble eliminación.