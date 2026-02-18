Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de marzo 2026

Algunos de los artistas más destacados que pasarán por su escenario durante el tercer mes del año son Chayanne, Luciano Pereyra, Bryan Adams, Fito Páez y Soda Stereo, entre otros
El Movistar Arena, uno de los estadios más convocantes de la ciudad de Buenos Aires, ofrece una gran variedad de shows y recitales. En ese sentido, muchos se preguntan quiénes tocarán durante marzo.
Algunas de las presentaciones más esperadas para el tercer mes del año son las de Chayanne, Luciano Pereyra, Bryan Adams, Fito Páez y Soda Stereo, entre otros.
Todos los recitales de marzo 2026 en el Movistar Arena
A continuación, estas son las fechas programadas en el Movistar Arena para el mes de marzo, según su sitio oficial:
|Artista / Show
|Fechas en marzo
Chayanne
1°, 4 y 7 de marzo (más el 24 y 25 de febrero)
Big Time Rush
3 de marzo
Pablo Alborán
5 de marzo
Q’Lokura
6 de marzo
Gilberto Gil
11 de marzo
Luciano Pereyra
13 y 14 de marzo
Bryan Adams
15 de marzo
Fito Páez
19 y 20 de marzo (más el 10 de abril)
Soda Stereo
21 y 22 de marzo (y 8 fechas adicionales)
Il Volo
23 de marzo
Divididos
26 de marzo (y el 9 de mayo)
Dread Mar I
27 de marzo
LOVE THE 90S
28 de marzo
Steve Hackett & Genetics
29 de marzo
Cómo comprar entradas para los shows del Movistar Arena
Aunque la mayoría de los shows mencionados están agotados, aún hay algunos con entradas disponibles. Para ello, se debe chequear si aún hay tickets para el recital al que se quiere asistir. Estas se pueden comprar de forma online a través de la página oficial del estadio.
Este es el paso a paso para conseguir entradas de los shows en el Movistar Arena:
Dirigirse al sitio oficial
Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse para hacer la compra.
Seleccionar el evento
Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas y seleccionarlo.
Elegir la fecha
Seleccionar la fecha del concierto que está disponible y hacer click en “Comprar entradas” o el botón equivalente.
Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación
Elegir la ubicación o sector que se prefiera dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indicar la cantidad de entradas que se desea y continuar hacia el pago. Vale recordar que suele haber un límite máximo de tickets que se pueden conseguir por transacción, que varía según el show.
Pagar
Completar los datos personales y el método de pago, que se suelen aceptar tarjetas de crédito y débito.
Por último, confirmar la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.
¿Dónde es el Movistar Arena y cómo llegar?
El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo. Está rodeado de Av. Corrientes, Av. Dorrego y Av. Juan B. Justo. Tiene tres ingresos al estadio: Humboldt 450, Av. Corrientes 6094 y Av. Dorrego 489. Para saber por cuál entrar, en la semana del show al que se asiste, la organización manda un mail confirmando qué acceso corresponde a la ubicación que se compró.
Es posible llegar a este por medio de transporte público:
- Tren - Línea Urquiza: Estación Federico Lacroze
- Tren - San Martín: Estación Villa Crespo
- Subte - Línea B: Estación Dorrego
- Colectivos: 34, 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 99, 108, 109, 110, 127, 166
El Movistar Arena también cuenta con su propio estacionamiento. Para acceder a un lugar allí, es necesario reservar previamente un lugar para el show al que se asiste a través de la plataforma Seeker.
