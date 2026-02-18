Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de marzo 2026

El Movistar Arena, uno de los estadios más convocantes de la ciudad de Buenos Aires, ofrece una gran variedad de shows y recitales. En ese sentido, muchos se preguntan quiénes tocarán durante marzo.

Algunas de las presentaciones más esperadas para el tercer mes del año son las de Chayanne, Luciano Pereyra, Bryan Adams, Fito Páez y Soda Stereo, entre otros.

Soda Stereo Ecos en el Movistar Arena

Todos los recitales de marzo 2026 en el Movistar Arena

A continuación, estas son las fechas programadas en el Movistar Arena para el mes de marzo, según su sitio oficial:

Artista / Show Fechas en marzo Chayanne 1°, 4 y 7 de marzo (más el 24 y 25 de febrero) Big Time Rush 3 de marzo Pablo Alborán 5 de marzo Q’Lokura 6 de marzo Gilberto Gil 11 de marzo Luciano Pereyra 13 y 14 de marzo Bryan Adams 15 de marzo Fito Páez 19 y 20 de marzo (más el 10 de abril) Soda Stereo 21 y 22 de marzo (y 8 fechas adicionales) Il Volo 23 de marzo Divididos 26 de marzo (y el 9 de mayo) Dread Mar I 27 de marzo LOVE THE 90S 28 de marzo Steve Hackett & Genetics 29 de marzo

Cómo comprar entradas para los shows del Movistar Arena

Aunque la mayoría de los shows mencionados están agotados, aún hay algunos con entradas disponibles. Para ello, se debe chequear si aún hay tickets para el recital al que se quiere asistir. Estas se pueden comprar de forma online a través de la página oficial del estadio.

Este es el paso a paso para conseguir entradas de los shows en el Movistar Arena:

1 Dirigirse al sitio oficial

Ingresar a la página oficial del Movistar Arena con usuario y contraseña. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse para hacer la compra.

2 Seleccionar el evento

Buscar el evento para el cual se quiere comprar entradas y seleccionarlo.

3 Elegir la fecha

Seleccionar la fecha del concierto que está disponible y hacer click en “Comprar entradas” o el botón equivalente.

4 Seleccionar la cantidad de entradas y la ubicación

Elegir la ubicación o sector que se prefiera dentro del mapa de entradas, con distintas opciones de precios. Indicar la cantidad de entradas que se desea y continuar hacia el pago. Vale recordar que suele haber un límite máximo de tickets que se pueden conseguir por transacción, que varía según el show.

5 Pagar

Completar los datos personales y el método de pago, que se suelen aceptar tarjetas de crédito y débito.

Por último, confirmar la compra, que se reafirmará con un mail del Movistar Arena. Luego, por correo electrónico llegarán las entradas en formato electrónico para descarga o impresión.

¿Dónde es el Movistar Arena y cómo llegar?

El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo. Está rodeado de Av. Corrientes, Av. Dorrego y Av. Juan B. Justo. Tiene tres ingresos al estadio: Humboldt 450, Av. Corrientes 6094 y Av. Dorrego 489. Para saber por cuál entrar, en la semana del show al que se asiste, la organización manda un mail confirmando qué acceso corresponde a la ubicación que se compró.

Es posible llegar a este por medio de transporte público:

Tren - Línea Urquiza : Estación Federico Lacroze

: Estación Federico Lacroze Tren - San Martín : Estación Villa Crespo

: Estación Villa Crespo Subte - Línea B : Estación Dorrego

: Estación Dorrego Colectivos: 34, 42, 55, 63, 78, 87, 93, 111, 176, 19, 47, 65, 71, 76, 90, 99, 108, 109, 110, 127, 166

El Movistar Arena también cuenta con su propio estacionamiento. Para acceder a un lugar allí, es necesario reservar previamente un lugar para el show al que se asiste a través de la plataforma Seeker.