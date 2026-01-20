En el repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) se quedaron en el programa tres concursantes: Rusherking, Esther Goris y Emilia Attias, quienes ya están en las cocinas para seguir en la competencia.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quiénes ganaron el repechaje y entran a MasterChef Celebrity

Los participantes eliminados que volverán a la pantalla chica en el programa de cocina son:

Rusherking fue el primer ganador del repechaje. Su triunfo cerró la primera noche de este segmento del programa, donde el jurado definió que él era quien se quedaba con el lugar para ingresar al reality.

fue el primer ganador del repechaje. Su triunfo cerró la primera noche de este segmento del programa, donde el jurado definió que él era quien se quedaba con el lugar para ingresar al reality. Esther Goris , que había sido eliminada antes y ganó su regreso.

, que había sido eliminada antes y ganó su regreso. Emilia Attias, como otra de las últimas eliminadas, también recuperó su lugar en las cocinas.

Quiénes quedaron eliminados del repechaje

En el repechaje quedaron descartados:

Walas

Sofi Martínez

Julia Calvo

Esteban Mirol

Luis Ventura

Ariel Puchetta

Evelyn Botto

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity 2025

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Emilia Attias (ganadora del repechaje) , modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada.

, modelo, actriz y DJ, fue la última eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la onceava eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

Todo lo que hay que saber para ver MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.