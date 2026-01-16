Quién se fue de Masterchef el jueves 15 de enero

Tras una nueva instancia de repechaje, basada en la traducción de ingredientes del latín y la ejecución de platos libres, el jurado dictaminó la eliminación de una de las participantes, quien falló en la combinación de sabores de su preparación y perdió su lugar frente a Emilia Attias en la instancia decisiva, mientras Esther Goris acaparó la atención del estudio con una anécdota sobre una estrella de Hollywood.

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?

El jurado evaluó los platos de la noche y determinó la salida definitiva de Evelyn Botto. La participante presentó unos langostinos a la manteca con batatas aplastadas y crema de queso que no lograron la aprobación de los expertos. Donato de Santis señaló errores técnicos en la cocción y el condimento de la guarnición: “A la batata le faltó aceite; le hubiese quedado bien y le hubiese dado más personalidad”.

Evelyn Botto no logró superar la prueba de los langostinos y perdió su última oportunidad de regresar a las cocinas del certamen

Damián Betular coincidió con su colega y criticó la mezcla de ingredientes lácteos con el tubérculo. “Le hubiese venido bien jugo de lima o algo que compita con el dulzor, porque el queso se empasta con la batata”, explicó el pastelero. Tras la deliberación, los chefs consideraron que el plato de Botto tuvo más falencias que el de Emilia Attias, quien también estuvo en la cuerda floja, por lo que la locutora quedó fuera del repechaje.

El desafío idiomático y la ventaja docente

La gala comenzó con la ausencia de Luis Ventura y Esteban Mirol, ya eliminados en instancias previas, mientras que Ariel Puchetta observó las acciones desde el balcón gracias a su desempeño anterior. Los demás concursantes se enfrentaron a campanas misteriosas acompañadas de tarjetas con nombres científicos en latín. Germán Martitegui advirtió la dificultad de la prueba y destacó la posición favorable de Esther Goris, profesora de dicha lengua. “Entonces, todos, menos Esther, van a tener que confiar mucho en su intuición”, señaló el chef.

El desafío de la Gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Los participantes seleccionaron sus ingredientes al azar. Julia Calvo obtuvo Salmo trutta (trucha), Sofi Martínez eligió Salmo linnaeus (salmón) y Rusherking trabajó con Bos taurus (carne vacuna). Goris identificó rápidamente el Gallus gallus domesticus (pollo). Walas cocinó pato y Emilia Attias optó por calamar. La prueba exigió la creación de un plato libre con los elementos ocultos bajo las campanas y los básicos disponibles en las estaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.