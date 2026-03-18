Quiénes son los dos finalistas de MasterChef Celebrity

La cocina más famosa del país ya tiene a sus dos grandes protagonistas para la instancia final. En una gala cargada de tensión y exigencia, MasterChef Celebrity (Telefe) definió quiénes competirán por el trofeo y el premio de 50 millones de pesos: Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet.

El resultado sorprendió tanto al público como a los propios participantes, ya que ambos habían manifestado durante el certamen sus dudas por la falta de experiencia frente a figuras con mayor recorrido en la televisión y la gastronomía. Sin embargo, lograron destacarse en las pruebas clave y se ganaron un lugar en la definición.

La Reini e Ian Lucas estarán en la final de MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

La semifinal llegó luego de la eliminación de Emilia Attias, lo que dejó en competencia a cuatro participantes: Sofía Gonet, Ian Lucas, Maxi López y el Turco Husain. En ese contexto, el desafío fue uno de los más complejos de la temporada: preparar un cordero en croute con puré de edamame, una receta que exigió precisión técnica y creatividad.

Tras la degustación, el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui evaluó cada detalle de los platos y tomó una de las decisiones más difíciles del ciclo. Finalmente, anunciaron que Ian Lucas y “La Reini” eran los elegidos para avanzar a la final.

Ambos jugadores se mostraron muy emocionados por haber llegado a la final Adrian Diaz Bernini

El momento estuvo atravesado por la emoción. Sofía Gonet, la única mujer que quedaba en competencia, no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre. “Yo dije que no iba a llorar en ningún momento, pero no puedo”, expresó conmovida frente a las cámaras, feliz por haber recibido en sus manos el delantal que usará en la tan esperada final.

Por su parte, Ian Lucas también celebró el logro agradeciéndole a cada uno de los chefs por su sabiduría en cada instancia, que lo ayudaron a seguir perfeccionando cada uno de sus platillos. “Me aguanto las lágrimas y trato de que me vean llorar lo menos posible porque no me gusta. Pero estoy muy feliz, de verdad”, reconoció el youtuber frente a cámara con una sonrisa de oreja a oreja.

Así anunciaron al primer finalista de MasterChef Celebrity

¿Cuándo será la gran final de MasterChef?

La gran final de MasterChef Celebrity estará dividida en dos programas. El desafío comenzará el miércoles 18 de marzo, en el que los dos participantes presentarán un menú que tendrá que demostrar todo lo que aprendieron a lo largo del programa. Luego, el jueves 19 de marzo se revelará finalmente quién es el tan esperado campeón o campeona de la temporada.